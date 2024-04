Sinner commovente: annuncio da brividi

Archiviata la sconfitta di Montecarlo con Tsitsipas, Jannik Sinner si è preso una settimana di pausa prima del ritorno in campo. Intanto, il campione azzurro incassa l’ennesimo grande elogio

Un’eliminazione con qualche rimpianto quella subita da Jannik Sinner in semifinale a Montecarlo contro Tsitsipas. Un match dai due volti quello dell’azzurro, incerto in avvio poi in pieno controllo della partita fino a metà del terzo set quando un assurdo errore arbitrale ha cambiato le sorti dell’incontro.

Dal possibile 4-1 negato per un evidente doppio fallo non sanzionato con la palla nettamente fuori su una seconda di servizio di Tsitsipas, Sinner, condizionato anche da un fastidio muscolare, ha subito la rimonta del rivale fino al 4-6 che ha permesso al greco di raggiungere la terza finale a Montecarlo poi vinta l’indomani contro Ruud.

Sinner ha accettato con grande fair play la decisione della giudice di sedia Aurielie Tourte. Una presa di posizione, la sua, che ha diviso appassionati e opinionisti tra chi ha elogiato l’ennesima dimostrazione di comportamento encomiabile dell’azzurro e chi, invece, avrebbe reagito in ben altro modo per quello che è stato a tutti gli effetti un errore inconcepibile.

Sinner incassa l’ennesimo elogio, parole bellissime

Adriano Panatta, con la schiettezza che lo contraddistingue, ha affermato che Sinner “tra poco lo faranno santo” e che lui, al suo posto dopo quell’errore, avrebbe “buttato al mare arbitro e seggiolone.”

Il fair play con cui Sinner ha accettato la decisione arbitrale è servito da spunto a Francesca Schiavone per elogiare il tennista azzurro. Per l’ex campionessa del Roland Garros, Jannik è un esempio per i giovani e lo sta dimostrando, oltreché con le vittorie sul campo, anche con una comunicazione che rafforza ulteriormente una personalità sobria e mai sopra le righe.

“Sinner è decisamente un esempio – ha spiegato la Schiavone in un’intervista a Sky Sport 24 ripresa da ‘Tennisworlditalia’ – per quello che fa e per come affronta le cose. Esempi come il suo servono tantissimo. Il suo messaggio sta arrivando in maniera forte e chiara. Sta dando messaggi anche sul ruolo della famiglia e sull’importanza del Team.”

La Schiavone si rivede molto nel comportamento di Sinner. “Mi fa tornare a venti anni fa, quando provavo ad affermare certi concetti. Ci vogliono questi esempi che portano avanti questo tipo di iniziative nel nostro Paese.”

Parole bellissime queste pronunciate da una campionessa che ha scritto pagine indelebili nella storia del tennis italiano, trionfando al Roland Garros 2010 e in varie edizioni della Fed Cup. Sinner le avrà certamente apprezzato. Per lui non poteva esserci elogio più gradito.