Sinner è primo in classifica, manca solo la matematica

Il dominio di Jannik Sinner nel 2024 è evidente agli occhi di tutti. L’azzurro è vicino al primato nel ranking

Gli ultimi mesi hanno testimoniato l’immensa crescita del tennista azzurro Jannik Sinner. Dalla fine della scorsa stagione e soprattutto in questo inizio il talento di San Candido ha regalato una serie di clamorose vittorie, numeri impressionanti che lo hanno portato ad essere numero due al mondo.

Basti pensare che nel 2024 ha vinto diversi tornei, Australian Open, Rotterdam e Miami Open e negli altri è quasi arrivato sempre in fondo. Jannik è inoltre nettamente primo nella Race, classifica che analizza i risultati dell’anno in corso. Nonostante la controversa eliminazione in semifinale a Monte-Carlo (ci sono ancora tante polemiche e tensioni sull’arbitraggio della sfida con Tsitsipas) l’altoatesino ha aumentato il proprio vantaggio in classifica.

L’azzurro ha oltre 4000 punti nella classifica Race, oltre 1000 di vantaggio sull’attuale numero 2 Daniil Medvedev mentre è ancora più netto il divario rispetto ai suoi due principali rivali nel ranking Atp, ovvero Carlos Alcaraz e il numero uno al mondo Novak Djokovic. Il divario nella Race testimonia che sono ormai questioni di settimane, o al massimo qualche mese, e Sinner diventerà numero uno al mondo del ranking, un risultato storico.

Jannik Sinner numero uno, il dato è evidente

Jannik ha 4300 punti nella Race, è di fatto già qualificato virtualmente per la classifica Race e quindi per le Atp Finals di Torino, dietro ci sono Medvedev e Zverev mentre Carlos Alcaraz è solo quinto in questa classifica con 1700 punti. Lo spagnolo sta ottenendo buoni risultati, ma in questo 2024 ha spesso dovuto fare i conti con problemi fisici.

Situazione diversa per Novak Djokovic, ancora a secco di titoli in questo 2024. Il campione balcanico ha mostrato progressi a Monte-Carlo ed è comunque cresciuto in classifica, attualmente è nono con 1310 punti nella classifica della Race. Insomma Sinner domina la Race, è questione di tempo ed è destinato a diventare numero uno nel ranking.

L’Italia non ha mai avuto un tennista in vetta alla classifica ed ancora una volta – visto la situazione – Sinner è pronto a fare la storia di questo sport e del nostro paese.

Ora l’azzurro sta lavorando in vista dei prossimi impegni, Jannik sarà tra i protagonisti a Madrid dove andrà soprattutto per disputare un torneo di preparazione, ma i veri obiettivi sono gli Internazionali d’Italia di Roma e soprattutto il Roland Garros.