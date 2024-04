Se non è la partita della stagione, poco ci manca. Il Milan è in campo a Milanello per la rifinitura nel giorno della vigilia alla sfida di domani alla Roma, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Pioli vuole un’altra squadra rispetto a quella dell’andata, che ha mostrato lacune difensive e di atteggiamento. Di seguito il video dell’allenamento in corso.

a0b7c3bd-3fa7-451e-94b3-04204f3be8e4