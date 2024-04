Bayern Monaco, Tuchel: “Semifinale? Complimenti alla squadra”

Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro l’Arsenal, ecco le sue parole: “Incredibile ogni volta arrivare tra le prime quattro di Europa, è stato un avversario durissimo ma abbiamo meritato la qualificazione. Grandi complimenti alla squadra. Mazraoui e Guerriero sono ottimi a livello tecnico, ci serviva questa intesa sulla fascia mancina anche perché la catena di destra dell’Arsenal è davvero forte“.

Bayern Monaco, Tuchel sul futuro

Si è parlato tanto del futuro, come si lavora in questa situazione: “Ho firmato per il Bayern, do il massimo e poi il club ha deciso diversamente. Stiamo dando il massimo e vogliamo dare tutto fino alle fine, sono contento di questo grande traguardo ma siamo stati molto bravi“.