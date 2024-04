Bayern Monaco-Arsenal 1-0: bavaresi in semifinale

Un gol di Joshua Kimmich al 63′ regala al Bayern Monaco l’accesso alla semifinale di Champions League 2023/2024. Niente da fare per l’Arsenal di Arteta dopo il pareggio 2-2 della gara d’andata a Londra.

Bayern Monaco-Arsenal, le formazioni

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, De Ligt, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Sané, Musiala, Guerreiro; Kane. Allenatore: Tuchel.

Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Gabriel, Saliba, Tomiyasu; Jorginho, Rice; Saka, Odegaard, Martinelli; Havertz. Allenatore: Arteta.

La partita, il primo tempo

Partono forte i padroni di casa che sfiorano subito il vantaggio dopo 4 minuti con Harry Kane. Prima grande occasione della sfida, pallone spedito in mezzo da Joshua Kimmich per Harry Kane che prova la girata al volo e pallone che termina di poco sul fondo. Al 23′ ancora i bavaresi pericolosi con Mazraoui. Ancora una grande occasione per i ragazzi di Tuchel, corsa di Guerreiro che arriva al limite dell’area di rigore e serve l’ex Ajax che calcia con deviazione di White che termina di un soffio a lato del palo. Al 31′ il primo squillo Gunners con Martinelli. Aveva la palla del vantaggio la formazione di Arteta, Martinelli viene pescato in area di rigore da Odegaard ma il piattone del brasiliano è leggibile per Neuer che blocca. Primo tempo che termina 0-0.

La partita, il secondo tempo

In avvio di ripresa Bayern pericoloso due volte in 3 minuti. Prima colpisce il palo Goretzka. Che pericolo per l’Arsenal, ad un passo dal vantaggio il Bayern Monaco. Traversone in mezzo di Kimmich per lo stacco di testa perfetto di Raya che colpisce il palo. Poi Guerreiro. Secondo legno di serata nella stessa azione per il Bayern Monaco, dopo la respinta del palo sul colpo di testa di Goretzka ci ha provato Guerreiro che trova prima Raya e poi il palo. Al 64′ il vantaggio dei padroni di casa con Kimmich. E’ arrivato il vantaggio del Bayern Monaco, ci pensa Joshua Kimmich che era stato uno dei migliori della sfida. Traversone dalla corsia mancina di Guerreiro per l’inserimento del terzino tedesco che in tuffo di testa batte Raya. L’Arsenal prova a trovare il pari ma non ci riesce. In semifinale passa il Bayern Monaco. Con il Salisburgo che guadagna così grazie all’eliminazione dell’Arsenal il pass per il Mondiale per Club.