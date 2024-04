Cambia tutto per Sinner, la rivoluzione è ufficiale: c’è l’annuncio

Nel mondo del tennis è alle porte una rivoluzione: cambia tutto per Jannik Sinner, può arrivare l’annuncio a breve

Lo scorso weekend è stato sicuramente turbolento per Jannik Sinner e i suoi tifosi. Il tennista altoatesino si è visto “scippare” la vittoria del torneo dei Master 1000 di Montecarlo anche a causa di un grave errore da parte dell’arbitro. La sconfitta di sabato scorso in semifinale contro il greco Stefanos Tsitsipas, poi vincitore del torneo, ha lasciato grandi strascichi e può riportare a serie ripercussioni nell’intero mondo del tennis. È dunque in arrivo una importante novità.

L’italiano era vicino alla vittoria ma si è dovuto arrendere oltre ad alcuni problemi fisici, che ne hanno condizionato pesantemente la prova, anche all’incredibile abbaglio da parte della giudice di gara che ha considerato dentro una palla che invece era uscita. Sinner non ha fermato il gioco, sbagliando col senno di poi, ed ha così perso una chance importante nelle fasi decisive della sfida. Nel corso degli ultimi giorni non si placano le polemiche sull’errore dell’arbitro, tra l’altro secondo molti facile da vedere. C’è chi parla anche di “furto” o “rapina” sui social, tra tifosi illustri e addetti ai lavori.

Cambia tutto per Sinner, arriva la rivoluzione ufficiale: c’è l’annuncio

Se c’è una cosa in cui tutti sono d’accordo è quella dell’inserimento della tecnologia anche sui campi in terra rossa di Monte Carlo che fin qui non lo prevedeva. L’uso dell’occhio di falco per vedere quando una palla è uscita o meno. Un po’ come la goal line technology nel mondo del calcio.

Per molti è imbarazzante come essa non ci sia a questi livelli nel tennis. Si pensava che l’occhio dei giudici di linea potesse bastare ma a quanto pare non è così, bisogna correre ai ripari quanto prima con l’introduzione della tecnologia. Dopo l’errore capitato a Sinner si è deciso per la svolta: a partire dal 2025 anche il torneo dei Master 1000 di Montecarlo prevederà la tecnologia Electronic Line Calling live (ELC Live) meglio nota come occhio di falco live.

Ne ha parlato in conferenza stampa il direttore del torneo David Massey: “Sicuramente quanto accaduto a Sinner è stato un incidente di percorso ma confermo che dal prossimo anno il torneo non avrà più i giudici di linea e avremo l’occhio di falco live per migliorare la qualità complessiva del gioco. Sempre che l’ATP non ci ripensi“. Non sembrano esserci più dubbi.