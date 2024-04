Batosta tremenda per Charles Leclerc: il pilota monegasco, al netto della crescita della vettura, ha ancora qualche difficoltà in questa stagione del Mondiale. Ecco perché, la spiegazione

La Ferrari ha vissuto un inizio di anno tutto sommato soddisfacente, nonostante al primo posto del Mondiale ci sia la solita Red Bull con tre successi su quattro Gran Premi. Al secondo posto c’è proprio la “Rossa” che prova ad approfittare dei passi falsi della rivale, e fa tesoro della doppietta in Australia con Sainz e Leclerc protagonisti e bravi ad approfittare delle difficoltà della concorrenza in quella occasione.

La scuderia italiana prova a tenere testa all’avversario con i suoi due alfieri. Anche se la stagione di Charles Leclerc fin qui non è stata tutta rosa e fiori. Il classe ’97 appare in difficoltà, per tre volte è finito dietro a Sainz e sembra quasi “soffrire” la concorrenza interna con il suo compagno di scuderia. Nonostante il prossimo anno a lasciare il “Cavallino Rampante” sarà lo spagnolo. Al suo posto arriverà l’esperto Lewis Hamilton. In controtendenza Sainz sembra star attraversando la miglior annata in Ferrari. A molti tifosi stanno venendo dubbi sull’effettiva bontà della scelta di non rinnovargli il contratto.

Leclerc, batosta tremenda: è in grande difficoltà

Probabilmente con un compagno di scuderia esperto come Hamilton, anche Leclerc riprenderà sui ritmi a cui era abituato. Questo almeno è il pensiero dell’ex pilota italiano Vitantonio Liuzzi a ‘Cusano News 7′.

Liuzzi ha parlato della rivalità interna tra Sainz e Leclerc, provando a spiegare le difficoltà che sta attraversando in questo 2024 il pilota monegasco. “Sin dalla seconda parte della scorsa stagione ho visto una crescita incredibile da parte di Carlos. Come ha dimostrato vincendo a Singapore”. Quello che l’ex pilota non si aspettava, però, è “di vedere quest’anno Leclerc così sotto pressione e in difficoltà”.

“Sta sicuramente soffrendo le prestazioni di Sainz” si dice un convinto Liuzzi. Come già accennato a fine stagione lo spagnolo andrà via e al suo posto arriverà Hamilton. Questa può essere una grande opportunità per Leclerc: “Avrà presto al suo fianco un cavallo da battaglia importante. In questo modo Charles potrà ritrovare sé stesso”. “Ciò sarà fondamentale per gli equilibri della Rossa, sono sicuro che Leclerc uscirà dalle difficoltà attuali”, è convinto Liuzzi. Staremo a vedere se le sue previsioni si riveleranno essere giuste, fermo restando che il pilota potrebbe tornare a fare la differenza anche in questa stagione, se riuscirà a convivere con l’ombra del compagno di scuderia.