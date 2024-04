Milan, tutto in una notte. Ma non bisogna ripetere la prestazione dell’andata

Tutto pronto per la sfida che vale una stagione. Questa sera il Milan affronterà la Roma nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Un test che indirizzerà il futuro della formazione rossonera, che vuole provare a portare in bacheca un trofeo che manca e che darebbe un senso ancora più positivo alla stagione. Il primo obiettivo, la qualificazione alla prossima Champions League, è stato già raggiunto. Ci sono stati momenti in cui il Milan sembrava mancare dal punto di vista mentale, poi la squadra si è rialzata e per ora sta conquistando un secondo posto che sicuramente ha messo a tacere diverse critiche.

Stefano Pioli, che quest’anno ha lavorato – per la maggior parte del tempo – con l’ombra fantasma di un possibile suo sostituto, tramite il lavoro è riuscito a zittire le critiche e ora è lì, a giocarsi un trofeo che gli darebbe ancora più ragione. Il risultato dell’andata non aiuta e l’Olimpico spingerà la Roma, ecco perché i rossoneri devono dimostrare quella mentalità che a San Siro è mancata. Servirà l’apporto di tutti, ma soprattutto di quelle pedine considerate fondamentali che hanno la forza tecnica per spostare gli equilibri di una partita. Pioli lo sa, stasera servirà una grande prestazione per far sì che l’ultimo stagionale non sfugga.

Roma-Milan, le probabili formazioni delle due squadre

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi.