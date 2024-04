Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato così alla RAI dopo la sconfitta di Roma: “Gli avversari hanno messo in campo più qualità e hanno meritato. Noi abbiamo fatto due partite non all’altezza, serviva di più. Molti dei miei non hanno risposto come dovevano, non sono soddisfatto. Calciatori sotto la Sud? Mi dicono che hanno voluto ricordare l’importanza del derby”.