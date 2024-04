Newey-Ferrari, clamoroso: è già a Maranello

Adrian Newey alla Ferrari, il clamoroso addio alla Red Bull potrebbe prendere corpo: l’indizio fa sognare i tifosi della Rossa

I programmi per il presente parlano di una vettura sempre più affidabile e veloce. Per il futuro, però, molto in casa Ferrari potrebbe cambiare. E va tenuto davvero sott’occhio il destino di Adrian Newey che potrebbe persino tradire la Red Bull per il Cavallino Rampante.

Tempo di cambiamenti a partire dal duo che comporrà il binomio di piloti per i prossimi anni, a partire dal 2025. L’annuncio arrivato lo scorso febbraio ha spiazzato il mondo della Formula 1 che proprio non si aspettava il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari. Il sette volte campione del mondo si è detto esaltato all’idea di approdare a Maranello e ancor di più alla possibilità di riportare il Cavallino Rampante al vertice del mondiale.

Un mondiale che manca da 17 anni e che con il 39enne di Stevenage al fianco di Leclerc potrebbe anche tramutarsi in realtà. Red Bull permettendo. Perché il dominio della Scuderia di Milton Keynes continua quasi incontrastato. Tre doppiette nei primi quattro GP del 2024 e l’idea che nonostante il gap con la Ferrari si stato assottigliato, il vantaggio di Verstappen e Perez sulla concorrenza sia ancora troppo corposo.

Merito, tantissimo, di una vettura progettata in maniera brillante da Adrian Newey. La mente dietro al miracolo Red Bull che da tempo, oltre che all’Aston Martin, è avvicinato con forza alla Ferrari. E nelle ultime ore sono arrivate novità davvero importanti in tal senso: il segnale di un matrimonio con la Scuderia di Maranello è già arrivato.

Newey-Ferrari, ci siamo: è stato avvistato

Secondo quanto riferito dal portale tedesco ‘Auto, Motor und Sport’ grazie all’articolo del giornalista Michael Schmidt, Adrian Newey sarebbe stato recentemente avvisato all’aeroporto di Bologna. Una tappa che pare non casuale visto che è distante appena 40 km dalla sede della Ferrari, a Maranello.

Newey non potrebbe però liberarsi prima del 2026, l’anno in cui a questo punto il matrimonio con la Ferrari potrebbe vedere la luce. Alcune fonti qualificate, secondo ‘Formulapassion.it’, parlano invece di una collaborazione che potrebbe venire anticipata se il progettista della Red Bull dovesse riuscire a separarsi dalla Scuderia di Milton Keynes.

La moglie di Adrian Newey, Amanda, nei mesi scorsi ha fatto molto discutere. Il suo like sotto un post che parlava del marito desideroso nella sua lunga carriera di lavorare anche con la Ferrari ha fatto rumore.

Così come la voglia di Newey di lavorare con Hamilton che, guarda caso, l’anno prossimo si vestirà di rosso. Amanda Newey stando a quanto riferisce ‘F1-Insider’, sarebbe estremamente arrabbiata con Christian Horner per alcuni episodi verificatisi nell’ultimo anno che avrebbero compromesso il rapporto tra Newey e la Red Bull.

Che sia l’ennesimo indizio di un suo approdo a Maranello? Staremo a vedere, molto presto.