Novak Djokovic rischia grosso, sono guai seri: la situazione non lascia dubbi

Per Novak Djokovic adesso sono guai seri: il tennista serbo rischia grosso, la situazione non lascia più dubbi

Domenica scorsa si è concluso il Masters di Monte Carlo con la vittoria del greco Tstitsipas in finale ai danni del norvegese Casper Ruud per 6-1, 5-4 e la classifica ATP cambia nuovamente.

Grazie alla vittoria ottenuta in finale, il tennista greco è tornato nella top 10 dopo ben 8 settimane di assenza ed è ora ottavo, mentre quello norvegese è in sesta posizione, la più alta che abbia mai occupato da settembre 2023. Non sorride il nostro Jannik Sinner che, pur restando al secondo posto, vede Novak Djokovic allontanarsi dopo essere stato eliminato da Tsitsipas in una gara che ha lasciato una scia di polemiche dietro di sé.

Nonostante non sia riuscito a trionfare a Monte Carlo, però, Sinner può sorridere, mentre per Djokovic possono essere guai molto seri nelle prossime settimane. Questo perché, dando uno sguardo a quelli che sono i prossimi impegni, saranno i tornei di Madrid, Roma e Parigi a decidere le sorti del ranking e potrebbe esserci il tanto atteso sorpasso di dell’italiano a Djokovic.

Tennis, classifica ATP: Sinner può superare Djokovic, ecco come

Allo stato attuale delle cose, la classifica ATP non lascia dubbi: Novak Djokovic è ancora il numero uno al mondo. Con i risultati ottenuti, Nole è riuscito a distanziare di qualche punto il nostro Jannik Sinner, ma non è un primato in cassaforte quello del serbo che sa di essere in guai molto seri in vista dei prossimi impegni.

Nei prossimi mesi ci saranno i Masters di Roma e Madrid, mentre a Parigi si giocherà il secondo Slam e con ogni probabilità saranno questi tornei a decidere il ranking. Sinner ha già staccato lo spagnolo Alcaraz di 505 punti ed ora ha messo nel mirino Djokovic che potrebbe essere superato dall’azzurro grazie ad un minore quantitativo di punti da difendere.

Sia Sinner che Djokovic si sono fermati entrambi in semifinale a Montecarlo e, benché la distanza in classifica tra i due sia leggermente aumentata, il sorpasso continua ad essere questione di tempo. La cosa non può rendere felice il tennista serbo che, nonostante pubblicamente abbia fatto sapere di essere conscio del fatto che il sorpasso prima o poi avverrà (visto il grande quantitativo di punti da difendere del serb), spera in cuor suo di riuscire a mantenere lo status di numero uno al mondo.

La sfida a distanza tra Sinner e Djokovic, dopo una breve pausa, ripartirà il prossimo 24 aprile quando si aprirà il Masters 1000 di Madrid, con i due campioni del tennis pronti ad esaltare ancora una volta i loro tifosi.