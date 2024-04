Paura per Valentino Rossi, esplode la bomba in diretta

Valentino Rossi tirato di nuovo in ballo con una bomba in diretta: i tifosi del “Dottore” sono rimasti colpiti dalle ultime dichiarazioni

Dopo aver dominato per 20 anni nella classe regina del Motomondiale, nel 2021 Rossi ha deciso di appendere il casco al chiodo. Adesso si diletta con le auto ma il suo team in MotoGP è sempre un punto di riferimento.

Nonostante siano passati ormai 3 anni dall’addio alle corse in moto di Valentino Rossi diventa sempre automatico accostarlo ai discorsi della MotoGP. Primo perché ancora gestisce un team nella classe regina (con Bezzecchi e Di Giannantonio in sella alla Ducati VR46) e secondo perché i suoi record sono ancora lì per essere infranti. Soprattutto Marc Marquez sembra stia indirizzando le sue ultime scelte di carriera solo per arrivare al fatidico traguardo dei nove titoli iridati.

Una rivalità quella tra lo spagnolo e il pesarese che ha visto il suo apice nel duello di Sepang nel 2015, anno in cui Il Dottore avrebbe meritato il decimo alloro. Dopo aver condotto tutto il campionato in testa (appaiato a Lorenzo solo dopo la gara di Brno) si è ritrovato ad avere i bastoni tra le ruote messi dal #93, con un contatto che gli costò poi la penalizzazione nell’ultimo atto di Valencia.

Rossi non ha mai digerito quella che reputò essere un’ingiustizia, da parte di un pilota che prima gli si era professato amico e fan.

Valentino Rossi, dal duello con Marquez alle corse in auto: la verità del padre Graziano

A parlare del duello tra Marc Marquez e Rossi e della figura del pilota spagnolo è stato ultimamente anche Graziano Rossi, padre di Valentino ed ex pilota del Motomondiale. In una bella chiacchierata con lo youtuber Siw_993, grandissimo tifoso del #46, il genitore più conosciuto d’Italia ha parlato senza peli sulla lingua.

“Semplicemente posso dire di non essere un tifoso di Marquez, nonostante riconosca che ha talento”. Graziano poi aggiunge: “Quando uno ha un’educazione di un certo tipo la si porta dietro nel tempo”. Parlando invece delle sfide in auto con il figlio spiega: “Abbiamo fatto due sfide e la prima con le Focus RS l’ho fregato. La seconda con le Subaru da rally ha vinto lui”.

Infine un bel particolare su Valentino: “Per lui conta solo il cronometro. Volendo sa fare anche dei gran traversi ma se sono fini a se stessi e non gli servono a fare il tempo non li fa“. Le stigmate del campione.