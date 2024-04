Quando tutto questo finirà

Arriverà un giorno in cui non avrà più senso tutto questo. Non ci saranno più i meme sul Mister Pioli e scrivere #PiolOut non avrà più significato, perché Pioli sarà già out. Non servirà più tirare fuori l’elenco degli infortuni stagionali per dimostrare quanto abbiano inciso sulla piega dell’annata e le ironie sui collaboratori dello staff sui social saranno solo un ricordo. Eppure, Olivier Giroud continuerà a essere sulla soglia dei 40 anni. Simon Kjaer non troverà verosimilmente l’elisir della giovinezza né Malick Thiaw troverà i mezzi di Nesta o di Thiago Silva. Il terzino destro titolare sarà ancora Davide Calabria, mentre Bennacer continuerà a girare al 50% di ciò che è stato e chissà mai se sarà più. Loftus-Cheek metterà la sua energia a giorni alterni e a macchia di leopardo nella partita e Rafa surferà incantevolmente nella difesa avversaria per poi un minuto dopo andare a sbattere senza riuscire a decidere il momento che conta. Ci sarà un nuovo allenatore da criticare. Nuovi acquisti da sognare, per poi accorgersi che forse col budget a disposizione, questa rosa non sarà mai così completa come dovrebbe. E si dirà che “gli altri lo fanno”, senza capire che avere una situazione di bilancio sana è più importante a volte di avere 10 punti in più. Arriverà un giorno in cui si andrà a San Siro coscienti che è finita come non doveva. Eliminati in Champions, in Europa League e con lo scudetto sulla maglia di chi sta dall’altra parte della barricata, al terzo tentativo. Arriverà. Ma quel giorno, caro Mister, cari Rafa e Chris, Theo e Mike, ad ogni costo, non dovrà essere oggi. Oggi è ancora il giorno per combattere.

P.S. Nel frattempo per stasera, salta fuori dal cilindro Yunus Musah a centrocampo, al posto di Bennacer. Una scelta interessante, che potrebbe rappresentare il nuovo “El Shaarawy a destra”, cioè la risposta tattica di Stefano Pioli alla squalifica di Cristante e alla necessità di cambiare qualcosa rispetto all’andata. Niente da fare per Chukwueze e Adli: se ne parlerà solo a partita in corso, se il risultato nel bene o nel male lo permetterà, anche se entrambi sono in grande forma e forse meritavano una possibilità.