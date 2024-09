Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal, ha parlato così in zona mista dopo il pari Bergamo: “Noi cerchiamo di vincere ogni partita, ma per come si era messa ci è andata anche bene. Sicuramente avremmo potuto fare meglio, questo ci siamo detti nello spogliatoio. Non c’è neanche il tempo di pensare perché la prossima partita incombe, a Manchester sarà importantissima. Problema fisico? In campo mi sono sentito benissimo e siamo pronti per la partita di domenica”.