Arsenal, le parole di Arteta dopo il pari di Bergamo

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, così in conferenza stampa: “Abbiamo cominciato molto bene nei primi minuti, abbiamo fatto circolare bene la palla, nella seconda parte abbiamo perso il controllo della partita, abbiamo perso qualche duello, quando lo fai lasci spazio, abbiamo concesso un rigore, Raya ha fatto una delle migliori parate. Nella ripresa non siamo riuscire a dominare molto. È stata una partita molto emotiva da giocare, c’erano dei momenti in cui la gara non andava nella nostra direzione, perdevano un po’ la concentrazione, ma bisogna rimanere sempre concentrati, non volevo far abbassare i giocatori”.