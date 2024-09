Michael Schumacher da brividi: “È il più bello del mondo”

È emerso uno scatto, circolato nelle scorse ore, che ha spiazzato i tanti tifosi di Michael Schumacher: proprio non se lo aspettavano

Era il 29 dicembre 2013 ed il mondo dello sport rimaneva col fiato sospeso. Quel giorno Michael Schumacher ha sfiorato la morte, in un incidente “banale” per un pilota che ha fatto di corse e adrenalina la sua intera esistenza. Una vita stravolta dalla caduta dagli sci sulle nevi di Meribel: da allora tutto è cambiato per Schumi e la sua famiglia.

Sua moglie Corinna si prende cura con attenzione e amore del sette volte campione del mondo, le cui condizioni di salute non sono mai filtrate. Non si sa praticamente nulla, se non che le spese per le cure mediche negli ultimi undici anni hanno superato quota 70 milioni di euro. A questo punto, però, ci sarà ancora da aspettare per capire se effettivamente Michael tornerà quello di un tempo. La speranza è l’ultima a morire, per un uomo che è stato per milioni di persone molto più di un semplice pilota.

Una leggenda che ha fatto rinnamorare di nuovo i tifosi della Ferrari dopo anni di delusioni e mancati successi. 7 mondiali, cinque di fila a Maranello, un carisma in pista semplicemente eccezionale. E ancora oggi Michael viene celebrato come uno dei più grandi di tutti i tempi: internet è ricco di contenuti in suo onore che mettono davvero i brividi.

Schumacher, la foto lascia di sasso i tifosi

L’amore dei suoi tifosi non si è mai sopito e anzi, col passare degli anni, è sempre più forte. Così sul web circolano spesso e volentieri istantanee davvero memorabili, più uniche che rare, che ritraggono Michael nei momenti che hanno segnato la sua irripetibile carriera.

Una fan page di Michael Schumacher, su ‘X, solo poche ore fa ha pubblicato una foto bellissima che ritrae il tedesco in uno dei momenti più felici della sua carriera. Si parla ovviamente di Ferrari, degli anni nei quali il ‘Kaiser’ in pista non aveva rivali e riuscì a conquistare alla guida della ‘Rossa’ ben cinque titoli mondiali di fila. Un vero e proprio fenomeno. Il legame tra Schumi e il Cavallino Rampante era e rimane fortissimo.

“Il più bel ufficio del mondo”, viene scritto in didascalia ad una foto che ha sicuramente riportato il sorriso sui volti di milioni di tifosi del tedesco. Michael è sulla griglia, pronto ad entrare nella sua Ferrari, circondato da meccanici e ingegneri prima della partenza del Gran Premio. Uno scatto straordinariamente suggestivo che inquadra al meglio l’essenza della Formula 1 e l’importanza che il sette volte campione del mondo ha avuto per questo sport.

The most beautiful office in the world!#KeepFightingMichael pic.twitter.com/JSjqnrNihP — Michael Schumacher (@_MSchumacher) September 17, 2024

Un pilota unico che negli anni si è trasformato in una vera e propria leggenda. Schumacher ancora oggi è amatissimo, i fan sperano giorno dopo giorno che Michael possa riprendersi dopo la mazzata tremenda che la vita – oltre undici anni fa – gli ha riservato. E siamo certi che stia combattendo con tutte le sue forze, da vero campione, per tornare quello di un tempo.