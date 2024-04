Sinner contro Djokovic e Nadal, attesa già alle stelle: stavolta ci sono tutti

Finita l’era dei cosiddetti Big Three, Djokovic e Nadal devono guardarsi dagli assalti sempre più efficaci del nostro Jannik Sinner

La ‘vecchia’ generazione non si vuole arrendere ma la crescita dei giovani talenti, ora diventati campioni a tutti gli effetti, è di fatto inarrestabile. In estrema sintesi è questo lo stato dell’arte nel tennis mondiale. Con Roger Federer che ha già appeso la racchetta al chiodo, restano Novak Djokovic e Rafa Nadal a difendere il buon nome dei cosiddetti ‘Big Three‘.

Sessantasei titoli del Grande Slam in tre, questo il primato stabilito dai tre fenomeni dell’ultimo ventennio, un record pazzesco che con ogni probabilità nessuno sarà in grado di avvicinare. Ma il tempo è un nemico implacabile e soprattutto invincibile e anche tennisti come i tre succitati prima o poi saranno costretti ad uscire di scena.

Uno lo ha già fatto, Nadal quasi certamente sarà il prossimo ad appendere la racchetta al chiodo mentre il terzo è ancora sulla breccia, pur con molte difficoltà. In questo 2024 sia Djokovic che Rafa proveranno ancora a lasciare il proprio marchio indelebile in qualche grande evento in programma da qui ai prossimi mesi.

Il più prossimo è anche uno dei più prestigiosi in assoluto, vale a dire gli Internazionali di Francia: a partire dal 20 maggio tutti i migliori tennisti del pianeta saranno sui campi del Bois de Boulogne con l’obiettivo di conquistare il Roland Garros. Il campionato del mondo sulla terra battuta designerà l’erede di Novak Djokovic, ammesso e non concesso che il campione serbo non riesca a ripetersi.

Sinner, la sfida a Djokovic e Nadal è partita: tutti a Parigi dal 20 maggio

Prima del grande torneo parigino il calendario prevede altri due eventi di alto profilo, i due attesissimi Masters 1000 di Madrid e Roma. Appuntamenti che Sinner affronterà al meglio delle sue possibilità, in particolare il torneo del Foro Italico. Ma è fuor di dubbio che il Roland Garros sia l’appuntamento più importante e prestigioso di questa prima parte di stagione.

Se il torneo di Parigi iniziasse oggi il campione altoatesino sarebbe la testa di serie numero due e Carlos Alcaraz la terza, ma a tal proposito saranno decisivi i risultati di entrambi a Madrid prima e a Roma subito dopo. L’attesa di milioni di appassionati è però già rivolta agli Open di Francia, chiamati quest’anno ad emettere un verdetto quasi definitivo. Sinner e lo stesso Alcaraz sono già pronti a detronizzare Novak Djokovic e a convincere Nadal a mettere la parola fine alla sua carriera? La sentenza, tra un mese e mezzo.