Torna Valentino Rossi, tutti pronti a vederlo: sfida imperdibile nei prossimi giorni

Occhio all’attesissimo ritorno in pista di Valentino Rossi, tifosi in fibrillazione: ecco la gara prestigiosa che lo attende in questi giorni

Un nome che è leggenda dello sport italiano e del mondo dei motori, quello di Valentino Rossi. Una carriera formidabile sulle due ruote, che ne fa uno dei più vincenti di ogni epoca e un’icona dei giorni nostri.

Nove titoli mondiali e 115 vittorie in 25 anni sui circuiti di tutto il mondo nel motomondiale, le cifre di una cavalcata straordinaria. Unico a vincere in quattro differenti classi (125, 250, 500, Moto GP), autore di imprese che hanno tenuto incollati allo schermo milioni di tifosi. Negli anni ruggenti, l’appuntamento con le gare di Valentino, davanti alla tv o sui circuiti, era sacro e irrinunciabile.

Il tempo passa per tutti, anche per una leggenda come lui. Il momento dell’addio alle gare motociclistiche doveva arrivare, si sapeva, ma è stato accolto ugualmente con un po’ di tristezza dai tanti appassionati. Lui, in ogni caso, non ha certo interrotto il suo rapporto con il mondo della velocità e dei motori, anzi.

Dal 2014 è proprietario di una scuderia nel motomondiale, la VR46. Nel frattempo coltiva giovani talenti da lanciare tramite la sua prestigiosa Academy che sforna piloti di grande livello, come il due volte campione del mondo in carica Francesco Bagnaia. E non è finita qui. Appena può, Rossi continua a correre, eccome. Per parafrasare la storica frase che Guido Meda pronunciava per le sue vittorie: Rossi c’è, ancora.

Valentino Rossi in pista a Imola: sfida alla Ferrari

Valentino è infatti iscritto al World Endurance Championship, una categoria in cui corre già da due anni. Le quattro ruote non sono una novità per lui, essendosi messo alla prova in passato anche con le vetture rally.

Nel primo weekend stagionale Valentino in Qatar ha sfiorato il podio. Vuole riprovarci nel prossimo weekend a Imola, dove l’Endurance approderà per la prima volta. Sul circuito ‘Enzo e Dino Ferrari’, in programma una sei ore ad altissima tensione.

Al volante della BMW M4 GT3 del team belga WRT, correrà con Maxime Martin e Ahmad Al-Harthy. Sfida lanciata alla Ferrari, che correrà con due vetture, a bordo delle quali ci saranno rispettivamente Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen e Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. La gara si svolgerà domenica 21 aprile dalle ore 13 alle ore 19. Evento trasmesso sia da Eurosport che da Discovery Plus, se non volete perdervi l’appuntamento.