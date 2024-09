Atalanta, Gasperini: “Usciamo migliori da questa gara”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato dopo il pari con l’Arsenal.

C’è rammarico per il rigore di Retegui?

“Certo, il rigore è sempre una grande occasione anche se mancava ancora tanto. Andare avanti 1-0 sarebbe stato importante. Dobbiamo essere contenti della prestazione, una prestazione di livello contro una grande squadra. Rivedendo anche sulla respinta è rimasta anche comoda per fare gol. Raya ha fatto una parata eccezionale ma dispiace per Retegui, che ha fatto una grande partita forse la migliore da quando è qui. Ha giocato con personalità e il gol sarebbe stato un bel premio”.

Che vi siete detti lei e Arteta?

“Ci siamo fatti i complimenti. Ammiro Arsenal, che ha dimostrato di essere una squadra compatta e concreta, difficile da superare. Da questa gara usciremo migliori, impareremo qualcosa ma ultimamente ad esempio con l’Inter non ci siamo espressi. Oggi abbiamo imparato qualcosa per quando incontreremo questo tipo di squadra”.

Contento della fase difensiva e del lavoro degli attaccanti?

“Questo è il nostro spirito, che non è non difendersi. Il lavoro difensivo degli attaccanti difficilmente l’abbiamo avuto nelle ultime partite. Se con gli attaccanti abbiamo questa disponibilità difensiva possiamo avere anche qualche attaccante in più in campo e migliora anche la nostra possibilità di realizzare. Nel finale mi sembra che si volessero accontentare, forse erano affaticati. Non era facile superarli e ci è mancata la giocata per vincere la partita. Abbiamo avuto un po’ di difficoltà sulle palle inattive in queste partite. È questa la difficoltà che abbiamo avuto, un tallone d’Achille di questo inizio di stagione. La fase difensiva però non è mai stata così negativa nel complesso.”

Che ne pensa della partita di Ederson e De Roon?

“Ederson nel secondo tempo è venuto fuori ancora di più del primo e con la forza che lo contraddistingue. Siamo stati agevolati dalla tensione degli attaccanti ma lui e De Roon in mezzo al campo sono stati vincenti nei duelli e nella qualità del gioco. Nel gioco da dietro forse possiamo fare qualcosa di meglio ma sono soddisfatto. In questi anni siamo cresciuti giocando anche questo tipo di partite”.

Fonte: Sky Sport