Juventus dai due volti: i bianconeri si salvano nel finale, a Cagliari finisce in parità

Match dai due volti per la squadra di Massimiliano Allegri: nella prima frazione di gioco una Juventus mai in partita va sotto 2-0. Il Cagliari sblocca il match con Gaetano su rigore, poco dopo i rossoblù raddoppiano con Yerry Mina sempre dagli undici metri. Nella ripresa la Juventus alza il proprio baricentro anche con alcuni cambi: subito Yildiz per Alcaraz e bianconeri a trazione offensiva. Al 61′ una splendida punizione di Dusan Vlahovic permette alla Vecchia Signora di accorciare le distanze. Altre sostituzioni di Allegri e Juventus che chiuderà il match con un 4-2-4. All’87’ arriva il pareggio, cross insidioso di Yildiz, deviazione sfortunata di Dossena con il ginocchio che beffa un incolpevole Scuffet. Nel finale bianconeri ad un passo dal vantaggio: rimessa laterale di McKennie, il pallone arriva in area, tiro del fuoriclasse turco deviato dalla difesa rossoblù con Scuffet che si accartoccia e blocca la sera. All’Unipol Domus Arena termina in parità: un punto a testa che non accontenta nessuno.