Ce l’ha fatta per pochissimo, Berrettini stupisce tutti

Matteo Berrettini ce l’ha fatta per pochissimo ad entrare in lista: il tennista italiano va a caccia di nuovi traguardi

Importante obiettivo raggiunto per Matteo Berrettini che è dentro col brivido, ce l’ha fatta davvero per pochissimo. Nella stagione della primavera del tennis italiano, riscoperto ad altissimi livelli nel nostro paese anche grazie alle imprese di Jannik Sinner, in molti stanno già guardando ai prossimi importanti tornei che si disputeranno e che porteranno all’estate. Oltre a quelli in programma in questi giorni, la mente di tutti è sicuramente già proiettata al Roland Garros.

L’importante manifestazione, il secondo grande Slam della stagione, è in programma fra circa un mese. Per la precisione dal 20 maggio al 9 giugno, quando i migliori tennisti del mondo si affronteranno in un avvincente torneo che di fatto chiuderà la prima parte di stagione su terra rossa e che porterà dritti all’Olimpiade di Parigi della prossima estate, dove ci saranno i Big, impegnati ancora su superfice rossa. Proprio nei giorni scorsi è stata rivelata l’entry list per quanto riguarda il Roland Garros.

Berrettini ce l’ha fatta per pochissimo: il tennista italiano stupisce tutti

Molti appassionati di tennis non vedono l’ora che cominci il torneo, grande appuntamento per molti tifosi. Qui potrà essere definito il futuro della disciplina e gli occhi sono tutti su Jannik Sinner.

L’altoatesino ripartirà da numero due al mondo, grazie al ranking ATP per quanto fatto nel 2024, alle spalle di Novak Djokovic. Quest’ultimo sarà chiamato a difendere il primato e i 2000 punti conquistati l’anno scorso. Sarà sicuramente l’uomo da battere, ma occhio, come detto, a Jannik Sinner che attualmente è al secondo posto in attesa dei Master 1000 di Roma. Subito dopo c’è anche Carlos Alcaraz, altro talento di cui bisognerà tener conto nei prossimi anni. Lo spagnolo proverà a prendersi il secondo posto per volare all’Olimpiade, inoltre c’è grande curiosità per rivedere Nadal.

Gli italiani presenti nella lista che annovera cento nomi (più quelli del ranking protetto) sono ben nove. Tra questi c’è anche Matteo Berrettini che per poco riesce ad entrarci. Infatti è in posizione numero novantotto del ranking e dovrà scalare le gerarchie per disputare un torneo da protagonista. Il classe ’96 ha stupito tutti ed è riuscito ad entrare per pochissimo in lista. Gli altri italiani presenti sono (dal basso verso l’alto) Fognini, Nardi, Darderi, Cobolli, Sonego, Arnaldi, Musetti oltre naturalmente a Sinner.