Risposta da brividi su Jannik Sinner: grande emozione dopo quanto asserito in diretta tv, i fan sono rimasti di stucco

Jannik Sinner è sicuramente l’uomo del momento per quanto riguarda lo sport italiano. Sono sempre più i suoi ammiratori sia appassionati di tennis che non. In molti apprezzano le qualità dell’altoatesino che ha riportato il movimento tennistico in Italia a fasti che nel nostro paese non si vedevano da decenni. La sola idea che un giorno possa essere lui il numero uno al mondo esalta i suoi numerosissimi fan, pronti ad accompagnarlo in questa crescita costante che sta avendo mese dopo mese.

Basti pensare che nel 2024 ha perso solo due match, le due semifinali agli Indian Wells e poi sabato ai Master 1000 di Montecarlo contro Tsitsipas in una sfortunata gara. Ne stanno parlando ancora molti di quanto accaduto, non si placano le polemiche, con diversi tifosi che non esitano a definire un “furto” la sconfitta nel torneo da parte dell’azzurro a causa di un grave errore da parte del giudice di gara che ha considerato dentro una palla uscita. Sinner avrà presto modo per rifarsi, intanto incassa una risposta da brividi.

Che emozione per Sinner, risposta da brividi sull’azzurro

Sinner è diventato un idolo, un simbolo, ancor prima per il ragazzo perbene che è fuori dal mondo del tennis. Piacciono molto i suoi valori, al di là di quanto mostra quando gareggia. Probabilmente per questo è finito nel cuore di tutti, anche di chi non è italiano.

Come ad esempio la nota attrice statunitense Zendaya Maree Stoermer Coleman (da tutti conosciuta come Zendaya), protagonista di Challengers, il nuovo film di Luca Tarantino. Il ruolo che interpreta l’attrice è proprio quella di una tennista professionista, segno di come questo sport stia avendo sempre più riscontro nel nostro paese. La Zendaya è stata ospite domenica scorsa del noto programma “Che tempo che fa” di Fabio Fazio.

L’attrice ha fatto una rivelazione al noto conduttore che non è passata inosservata ai fan e soprattutto avrà commosso non poco Sinner. “Prima di questo film non mi ero mai appassionata di tennis, ora invece ne sono ossessionata! Si tratta di uno sport bellissimo“ si dice convinta la Zendaya che poi parla di singoli. “Il regista è bravissimo, sembra che ne sappia qualcosa, invece non ne sapevo niente. Di sicuro è stato bellissimo vedere Sinner dal vivo a Montecarlo, però per me sono tutti fantastici, non so esprimere un giudizio”, la chiosa dell’attrice che era presente al torneo di Montecarlo la scorsa settimana.