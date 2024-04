Juve, Giuntoli fissa gli obiettivi societari e spiega il futuro di Allegri: “A fine stagione parleremo”

Cristiano Giuntoli, Football Officier della Juventus, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport poco prima della sfida con il Cagliari. “Noi non dobbiamo guardarci dietro ma cerchiamo di fare il massimo per arrivare all’obiettivo fissato dal club, insieme all’allenatore, ad inizio anno. Dobbiamo rimettere a posto i conti e sappiamo che è un percorso. Però non ci perdiamo d’animo, siamo la Juventus e abbiamo fiducia e faremo del nostro meglio per riuscirci il prima possibile”.

Allenatore? “Noi siamo molto contenti del mister, sta facendo un ottimo lavoro con dei ragazzi cominciato già da un po’ di tempo. A fine anno quando avremo le carte in tavola riusciremo a programmare meglio il futuro insieme. Il mister ha un anno di contratto e noi siamo contenti del suo operato. Quando si deve lavorare mettendo a posto i conti mantenendo un equilibrio economico finanziario non è facile. Dobbiamo metterci li con calma e programmare insieme il futuro”.