La Ferrari esulta: classifica ribaltata da Alonso

Il mondiale di Formula 1 sta per entrare nel vivo e c’è grande attesa per il Gran Premio della Cina tornato in calendario dopo cinque anni

La Cina è sempre più vicina. Nel senso che dopo un lustro di assenza dai calendari della Formula 1 a causa della pandemia da Covid-19, il paese del Dragone tornare ad ospitare una gara del Circus mondiale. Domenica si correrà sul circuito di Shanghai in cui nel 2019 si impose con facilità la Mercedes di Lewis Hamilton, all’epoca quasi imbattibili.

A distanza di cinque anni lo scenario è completamente cambiato: adesso a recitare la parte del leone è la Red Bull di Max Verstappen che da tre anni fa gara a sé, salvo qualche sporadico e singolo successo targato Ferrari. Sul circuito di Shanghai però gli attuali rapporti di forza potrebbero uscire stravolti, tra la sorpresa generale. Chissà che dopo l’impresa di Melbourne le Rosse non riescano a concedere il bis.

Vincere in Cina per Maranello sarebbe un vero e proprio toccasana, la conferma che durante l’inverno si è lavorato bene e che il distacco dalle vetture di Milton Keynes si è sensibilmente ridotto. Per imporsi a Shanghai Sainz e Leclerc devono sperare che Verstappen e Perez siano vittime di qualche intoppo o di qualche improvviso cedimento meccanico.

Sembra pensarla diversamente Fernando Alonso: il quarantaduenne di Oviedo in un’intervista rilasciata ai media internazionali si è lanciato in un accurato pronostico del Gran Premio della Cina e le sue considerazioni aprono il cuore alla speranza per un possibile successo del Cavallino Rampante.

Ferrari, sorrisi e speranze in vista della Cina: Alonso promuove le Rosse

Le parole del campione asturiano non lasciano dubbi in tal senso: “Prevedo che in Cina, con le sue curve lunghe e il circuito che mette in evidenza l’importanza del carico anteriore, simile alla situazione in Australia, la Ferrari potrebbe emergere come squadra da battere”. Ma a Maranello non dovranno commettere l’errore di sottovalutare la forza della scuderia campione del mondo in carica.

Alonso infatti non esclude affatto una vittoria di Verstappen: “Tuttavia, non possiamo dimenticare nemmeno la Red Bull, che ha dimostrato una grande competitività fin dall’inizio della stagione. Poi ci siamo noi, possediamo un sistema DRS potente, e questo potrebbe rivelarsi un vantaggio”. Aston Martin come terzo incomodo in quello che si preannuncia come un gran premio dalle tante possibili sorprese. La Red Bull però non si scomporrà come qualcuno spera: a Milton Keynes sono consapevoli della propria soverchiante superiorità.