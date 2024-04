La ricetta di Inzaghi: semplice, lineare…titolare

L’undici titolare il più possibile tirato a lucido. Non ci sono dubbi di formazione ad accompagnare Inzaghi nel weekend di vigilia di quello che potrebbe rappresentare il Derby della Seconda Stella. Esattamente come accaduto in tutte le gare più importanti disputate nel corso di questa stagione, ed al netto delle indisponibilità, il tecnico dei nerazzurri rispolvera la squadra che si è palesata come la più affidabile e la più rodata nella speranza di ripristinare anche quelle dinamiche tattiche che hanno consentito alla capolista di seminare il vuoto alle proprie spalle per tutto il torneo.

Torneranno sia Lautaro Martinez che Pavard dopo la giornata di squalifica scontata nell’ultimo turno, proprio per evitare il rischio di perdersi quello che potrebbe rappresentare un appuntamento con la storia. L’unica vera incognita è legata alla corsia di destra, con l’affidabilità di Darmian che mantiene un certo vantaggio sulla strapotere fisico di Dumfries che pure ha spesso acceso le ultime stracittadine attraverso i suoi duelli con il contraltare Theo Hernandez. Faccia a faccia tra singoli, certamente, ma è il collettivo che sta consegnando all’Inter il successo ed è proprio su quello che Simone Inzaghi conterà per far esplodere la festa già al termine della stracittadina.