Mercedes, scelto l’erede di Hamilton: tutto confermato

Toto Wolff pare aver deciso a chi affidare il volante della Mercedes: sarà proprio lui a sostituire Lewis Hamilton

Toto Wolff, fin dal giorno in cui Lewis Hamilton ha comunicato la sua scelta di voler tentare una nuova avventura in F1 con la Ferrari, si è messo al lavoro per cercare il miglior sostituto possibile del 7 volte campione del mondo. Dal 2025, infatti, il sette volte iridato andrà a far coppia con Leclerc a Maranello, lasciando così la Mercedes dopo 12 stagioni.

Chiaramente trovare il pilota che andrà a prendere il posto di Lewis non è un’impresa facile per il Team Principal delle Frecce d’Argento. In queste ultime settimane sono circolati tanti nomi, tra cui quello di Carlos Sainz: il pilota spagnolo – di recente l’unico a riuscire a spezzare in due occasioni (Singapore 2023 e Melbourne 2024) il dominio Red Bull – dovrà infatti lasciare il volante della Ferrari al britannico e l’idea di un approdo in Mercedes lo stuzzicherebbe molto.

Sempre nell’ultimo mese si è però parlato tanto anche del corteggiamento di Toto Wolff a Max Verstappen, che non sta gradendo il clima di tensione che si respira all’interno della Red Bull e potrebbe seriamente prendere in considerazione la proposta della scuderia di Brackley. Tuttavia al momento la scuderia campione in carica è nettamente superiore alla Mercedes e questo aspetto potrebbe frenare non poco il tre volte iridato.

Erede Hamilton scelto! Toto Wolff ha deciso

Infine, il rinnovo di Fernando Alonso con la Aston Martin ha tolto a Wolff un altro possibile candidato. Ecco perché sta prendendo sempre più piede l’ipotesi clamorosa: il manager viennese, infatti, potrebbe affidare la Mercedes al giovane talento italiano Andrea Kimi Antonelli, attualmente in forza al team Prema in Formula 2.

Il giornalista e opinionista televisivo Will Buxton ritiene che il nome di Antonelli sia più ‘caldo’ rispetto a quello di Sainz. Intervenuto al ‘The Red Flags Podcast’, Buxton ha spiegato che Toto Wolff sa di aver sbagliato nel non ingaggiare il giovane Verstappen ormai un decennio fa e non vuole ripetere lo stesso errore con Antonelli. In più il Team Principal potrebbe inserire il 17enne senza caricarlo di pressioni: il 2025, infatti, dovrà essere solo una stagione di transizione in attesa del cambio regolamento previsto per il 2026.

Un anno in cui Antonelli potrebbe prendere confidenza con la vettura e lavorare assieme a un ottimo pilota come George Russell. Probabilmente, a detta di Buxton, anche l’eccellente settimo posto ottenuto da Bearman al suo esordio con la Ferrari in Arabia Saudita (dove ha preso il posto di Sainz operato di appendicite, ndr) ha convinto Wolff a puntare con decisione sul giovane italiano.