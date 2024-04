Michael Schumacher che sogno: fan commossi

Nel ricordo di Michael Schumacher spunta un vero e proprio scatto da sogno a cui i tifosi non resistono: tutti commossi per l’ex ferrarista

Michael Schumacher è ancora un nome che mette i brividi ai milioni di tifosi di Formula 1 sparsi per il mondo. Si è ritirato dalle corse ufficiale dodici anni fa anche se la sua vita, adesso che ha 55 anni, è cambiata radicalmente da allora.

Il 29 dicembre 2013, in una discesa sugli sci sulle nevi di Meribel Michael cade e batte la testa. Un epilogo drammatico che quasi l’ha portato a perdere la vita. Ma da allora per il sette volte campione del mondo tutto è cambiato: lo sanno bene i suoi familiari che da quel momento in poi non lo hanno lasciato solo nemmeno un secondo.

Non si sa effettivamente come stia, negli anni la sua salute è stato al centro di chiacchiericci e rumors che non hanno garantito nulla di certo ai suoi tantissimi ammiratori. Ciò che è certo è che il suo ricordo rimane vivissimo, soprattutto per i fan della Scuderia di Maranello che a lui devono tanto in termini di gioie conquistate sui circuiti di tutto il mondo.

Schumacher era e rimane una leggenda inarrivabile e per questo ogni piccolo sprazzo, ogni ritaglio o ricordo di ciò che il ‘Kaiser’ è stato per la Formula 1 viene accolto con grande amore e commozione da parte di tutti.

Schumacher, i tifosi rimangono senza parole: foto d’altri tempi

È successo poche ore fa e nessuno riesce a crederci: il web è rimasto senza parole, nel ricordo dell’ex pilota della Ferrari.

Un’istantanea che ha spezzato molti cuori, ancora oggi legati e ‘innamorati’ di Michael Schumacher. Su ‘X’ Kris van Ditshuizen ha pubblicato uno scatto che ritrae un giovanissimo Schumi. E non è solo. Come si può vedere dallo scatto in bianco e nero che riprende il sette volte campione del mondo alle spalle di una Mercedes, con lui vi sono alcune figure di spicco del passato nel mondo dei motori.

Da Jochen Mass e Karl Wendlinger fino ad Heinz Harald Frentzen con cui Schumi ai tempi della Ferrari si è ritrovato poi a lottare in Formula 1 in diverse occasioni. Un ricordo dolce e allo stesso tempo amaro, di ciò che è stato e purtroppo non sarà più.