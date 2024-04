Serie A, Genoa-Lazio: le formazioni ufficiali

La 33^ giornata di Serie A comincia tra poco meno di un’ora, Genoa e Lazio scendono in campo a Marassi. Sfida molto diversa dalla vittoria dei rossoblù alla 2^ giornata all’Olimpico. Per il Genoa è l’occasione di migliorare la bella classifica costruitasi in questi mesi; mentre per la nuova Lazio di Igor Tudor è l’occasione di riscattare il brutto ko nel derby, cercare di confermare l’attuale 7° posto e disporsi positivamente in vista della semifinale di ritorno in Coppa Italia.

Le scelte ufficiali di Gila e Tudor per Genoa-Lazio

Poche le novità da entrambi i lati, sia Genoa che Lazio.

Gilardino opta per il 3-4–1-2 e rilancia dal minuto anche Retegui: Martinez; De Winter, Vogliacco, Vasquez; Spence, Strootman, Frendrup, Martin; Gudmundsson; Ekuban, Retegui.

Anche Tudor va in campo con lo schieramento tattico su cui sta lavorando da quando è arrivato sulla panchina della Lazio. Quindi 3-4-2-1, ma ancora senza Provedel tra i pali: Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Kamada, Vecino, Lazzari; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos.