Atalanta, un mese da sogno… per un Doblete possibile

Coppa Italia ed Europa League: nessuno ci avrebbe mai pensato ad inizio stagione. Semifinale di ritorno da giocare contro la Fiorentina la prossima settimana dopo l’1-0 del Franchi e Final Four in Europa contro l’Olympique Marsiglia dopo aver buttato fuori una delle favorite: il Liverpool. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sta vivendo una delle stagioni più incredibili degli ultimi anni con la Dea che potrebbe concludere l’annata con due trofei in bacheca impreziositi dalla qualificazione alla prossima Champions League.

Merito del suo allenatore, dell’area tecnica e soprattutto di una squadra che va a tremila, come dimostrato dal doppio confronto con i Reds. Gli orobici attualmente al settimo posto in classifica con l’obiettivo di restare quantomeno nelle Coppe Europee. Domenica sera i nerazzurri saranno di scena a Monza, all’U-Power Stadium, dopo il pareggio interno contro il Verona e la sconfitta indolore contro il Liverpool.

Una partita importante per non allontanarsi dal treno Europeo con l’occhio che strizza al match di mercoledì prossimo contro la squadra di Vincenzo Italiano in cui gli orobici dovranno ribaltare la sconfitta dell’andata per staccare il pass per la finale. Contro la formazione di Palladino, Gasperini non stravolgerà la sua Dea con Carnesecchi che ritorna tra i pali e con l’uomo del momento, Gianluca Scamacca che guiderà l’attacco atalantino.

Probabili formazione Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. All. Gasperini