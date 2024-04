Colpo di scena Verstappen: annuncio UFFICIALE sul compagno di squadra

Nelle ultime ore sono arrivate delle dichiarazioni ufficiali su uno dei temi più caldi del momento: ecco costa sta succedendo alla Red Bull

La stagione 2024 di Formula 1 è ormai entrata nel vivo, ma a prendersi la scena non è soltanto ciò che accade in pista durante i weekend iridati. Svariate squadre, infatti, sono impegnate nella definizione del prossimo futuro e a tenere banco all’interno del paddock sono vicende intrecciate riguardanti il mercato piloti.

Uno dei team che osservano attentamente l’evolversi della situazione è di certo la Red Bull. La compagine campione in carica sta valutando la posizione di Sergio Perez, tenendo d’occhio tutte le eventuali opportunità. Una di queste porta il nome di Carlos Sainz, destinato a separarsi dalla Ferrari a fine 2024 e protagonista di uno straordinario inizio di stagione. ”Conosciamo Sainz dai tempi in cui correva con la Toro Rosso, anche allora affiancava Max (Verstappen, ndr). Ora Carlos sta disputando la sua migliore stagione in F1 e siamo in trattativa con lui“, ha ammesso il super-consulente Helmut Marko ai microfoni di Kleine Zeitung.

Quale futuro per Sergio Perez? Il rinnovo è una pista concreta: le dichiarazioni ufficiali

Tuttavia, la strada che porterebbe Sainz a Milton Keynes è tutt’altro che spianata. “Ha una proposta davvero importante da parte dell’Audi, che noi non siamo in grado di pareggiare o superare“, ha aggiunto Marko riferendosi alla spagnolo. Se poi ci mettiamo che il numero 55 madrileno è nel mirino anche dalla Mercedes, va da sé che in casa Red Bull abbiano già iniziato a considerare scenari alternativi. In primis la permanenza di Perez.

“Siamo insieme già da qualche anno e penso che sarà una conversazione abbastanza veloce per sapere in che direzione andare”, ha esordito il diretto interessato, interrogato da Sky Sport F1 sul suo futuro alla Red Bull.

La Red Bull, dal canto suo, continua a prendere tempo. Ma, come dicevamo poc’anzi, la possibilità che il messicano – contratto in scadenza a fine 2024 – venga confermato comincia a farsi sempre più concreta. A sbilanciarsi in tal senso è stato proprio Marko nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Kleine Zeitung. “Checo sta vivendo la sua migliore stagione da quando è con noi se manterrà queste prestazioni, come quella in qualifica in Giappone, sarà sicuramente la migliore opzione per la Red Bull nel 2025. È un uomo-squadra e ora ha anche capito come approcciare in termini di setup”, ha affermato il manager austriaco.

Staremo a vedere se Perez riuscirà effettivamente a guadagnarsi il rinnovo. Intanto, sembra che la conferma del 34enne di Guadalajara abbia già ricevuto la ‘benedizione’ di Max Verstappen. Stando alle indiscrezioni, infatti, nonostante tra i due non corra buon sangue, l’olandese preferirebbe essere affiancato dal (docile) messicano piuttosto che da un pilota in grado potenzialmente di mettere a rischio la sua leadership.