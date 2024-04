È record: più di 500 milioni, Formula 1 ribaltata

Un record decisamente inaspettato, la Formula 1 è ribaltata: incassati oltre 500 milioni di euro, così cambia tutto

La Formula 1 non si ferma ed in quella che sarà la stagione più lunga della storia, le novità continuano ad arrivare. E non si tratta soltanto del mercato piloti che ha già riservato sorprese assolutamente inattese.

Prima tra tutte le firma di Lewis Hamilton, promesso sposo della Ferrari dal 2025. Il sette volte campione del mondo ha intenzione di portare il suo talento e la sua esperienza nella Scuderia di Maranello per regalare ai tifosi della ‘Rossa’ un titolo che manca da 17 anni. Ad ogni modo, parallelamente, la Mercedes sta tentando in ogni modo di definire la firma dell’erede del 39enne di Stevenage.

Da Kimi Antonelli, prodigio ancora minorenne che potrebbe compiere il grande salto dalla F2 alla F1 fino a – soprattutto – Carlos Sainz. Si vocifera di come le parti stiano trattando ma intanto per lo spagnolo, in scadenza a fine 2024 con la Ferrari, non vi è stato alcun aggiornamento ufficiale.

È invece ufficiale un dato che potrebbe ribaltare gli equilibri in Formula 1 soprattutto in vista delle prossime stagioni. Ben oltre 500 milioni per una delle scuderie più ambiziose che adesso può davvero pensare ancora più in grande: i tifosi stanno già festeggiando.

Formula 1, è record ufficiale: oltre 500 milioni

C’è uno dei top team che, dispetto di un inizio di stagione veramente difficile e deludente in quanto a prestazioni, può tornare subito a sorridere per un aspetto economico non di poco conto. Si tratta della Mercedes.

Secondo quanto viene riportato da ‘F1-news.eu’ Scuderia di Toto Wolff nel 2023 ha raggiunto un traguardo finanziario davvero eccezionale che segna una crescita costante in casa Mercedes. La Scuderia di Brackley ha infatti visto un fatturato salire ben oltre la soglia delle 500 milioni di sterline, per la precisione arrivato a quota 546,5.

Mercedes Bens Grand Prix Ltd, con questo record, è la primissima scuderia nella storia della Formula 1 a raggiungere un record così pretigioso. Rispetto al 2022 dove il fatturato si è fermato ad ‘appena’ 474,6 milioni di sterline, nel 2023 vi è stato un balzo davvero eccezionale per le Frecce d’Argento. Un aumento di poco meno di 72 milioni.

Un successo notevole dal momento che Mercedes l’anno scorso ha conquistato il secondo posto nella classifica costruttori anticipando i grandi rivali della Ferrari. Un bilancio così positivo fa il quadro di una gestione davvero eccellente, efficace da ogni punto di vista, in primis quello economico.