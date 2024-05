Roma-Juventus, gara decisiva per la zona Champions

Domani alle 20:45, Roma e Juventus giocano una gara decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League. I giallorossi infatti devono assolutamente portare a casa nuovamente i tre punti per sperare ancora nella Champions. I bianconeri di Massimiliano Allegri devono vincere per essere matematicamente sicuri della qualificazione. La Vecchia Signora però ha comunque la possibilità di pareggiare e mantenere le distanze su Bologna e Roma. E considerata la prossima gara interna contro la Salernitana, per la Juventus il discorso qualificazione matematica sarà solo questione di tempo.

Roma, contro la Juventus quasi ultima spiaggia

La Roma di Daniele De Rossi deve assolutamente conquistare i tre punti all’Olimpico contro la Juventus. La squadra giallorossa del tecnico di Ostia se vuole sperare ancora di conquistare la Champions League, passando dal campionato, ha bisogno di vincere, accorciare le distanze su Bologna e Juventus e darsi una nuova possibilità. Anche perché la situazione si sta compromettendo.

L’accesso alla prossima Champions, passando dall’Europa League, è complicato. Nella gara d’andata contro il Bayer Leverkusen è arrivato duro ko. L’Atalanta, lunedì, giocherà in casa contro la Salernitana e quasi certamente arriveranno i 3 punti che rischiano di “confermare” il sorpasso della Dea, nonostante il match da recuperare contro la Fiorentina. E grande attenzione dovrà fare anche all’ottimo momento della Lazio, che proprio in questi minuti gioca contro il Monza.

Allegri vuole chiudere i conti

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, punta alla vittoria contro la Roma. I tre punti contro i giallorossi sarebbero pesantissimi perché darebbero la matematica certezza almeno del 5° posto in classifica. L’allenatore bianconera professa serenità, ma è consapevole che chiudere ora il conto toglierebbe tante ansie alla squadra. Soprattutto in vista delle prossima settimana in cui la Juve giocher anche la finale di Coppa Italia.

Male che vada, i bianconeri devono portare a casa almeno un pareggio. Il pari con la Roma, per la Juventus, significherebbe avere la possibilità di chiudere definitivamente in casa contro la Salernitana. Sempre che le avversarie non diano un aiuto alla Vecchia Signora. Difficile dire se la Juve si presenterà con un umore diverso da quelle delle scorse settimane. Tuttavia, come sempre mister Allegri, si è mostrato molto sereno in vista della gara dell’Olimpico, pur consapevole che troverà di fronte una Roma molto grintosa.