Ferrari, Hamilton è già stufo: non vuole più farlo

Il campione britannico Lewis Hamilton ha le idee chiare, parole dure in vista del suo futuro

Se vincere in Formula 1 non è per niente facile, perdere lo è ancor di più. Da un punto di vista mentale, come in qualsiasi altro sport, reggere il peso della sconfitta è forse la parte più difficile di un atleta. Se poi ti chiami Lewis Hamilton, il lavoro diventa ancora più complesso.

Il campione britannico ha annunciato il passaggio alla Ferrari a partire dal 2025 e, da quel momento, tutto sembra essere andato sempre peggio. Settimo in Bahrein nono in Arabia Saudita ed in Giappone e ritirato in Australia sono risultati disastrosi per un pilota abituato a stare avanti a tutti. Una situazione per nulla facile figlia, però, di un declino che sta vivendo parallelamente a quello della Mercedes. Dopo quattro mondiali consecutivi, il secondo posto dietro a Max Verstappen nel discutessimo finale di stagione del 2021 sembra aver spento qualcosa dentro Hamilton. Il sesto posto del 2022 ne sembrava la prova, poi l’anno scorso tutto era cambiato. La Mercedes si era riconfermata seconda forza del circus con Hamilton che ha chiuso la stagione al terzo posto.

Hamilton nervoso, lo sfogo prima del GP di Cina: “Avrei fatto le cose in maniera diversa”

Quest’anno, tuttavia, la musica sembra tornata quella del 2022, con una monoposto poco competitiva. “Credo che se potessimo tornare indietro avrei fatto le cose in maniera molto diversa. Questo è il vantaggio dell’esperienza. Stiamo cercando di capire se possiamo implementare alcuni cose che avremmo potuto cambiare già a Suzuka, sperando che questo ci possa portare qualche risultato”, ha commentato alla vigilia del Gran Premio di Shanghai.

Un Lewis Hamilton, comunque, piuttosto nervoso per via delle critiche che sta ricevendo da una buona parte della tifoseria e degli addetti ai lavori, che lo accusano di aver rovinato tutto annunciando il suo passaggio in Ferrari. “Non credo di aver bisogno di una giustificazione per la mia decisione. Penso di sapere cosa è giusto per me, e questo non è ancora cambiato da quando ho preso la decisione. Non l’ho mai messa in discussione e non mi faccio influenzare dai commenti negativi. C’è ancora gente che ne parla male e che lo farà per tutta la stagione, ma ognuno sa cosa è giusto per sé, per me sarà un momento emozionante”, ha concluso Hamilton.