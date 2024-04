La presa in giro di Sergio Perez: la notizia che spiazza la Formula 1

Mentre in Formula Uno si scende in pista continuano senza sosta i rumors relativi al mercato piloti, Perez in primis

Il Mondiale di Formula Uno entra nel vivo ed anche questo weekend la lotta tra Red Bull e Ferrari sarà più accesa che mai. Rispetto al recente passato il Mondiale è piuttosto equilibrato, la Red Bull è favorita ma la Ferrari è competitiva, lo ha dimostrato a Melbourne e lo ha dimostrato anche negli altri Gran Premi.

Questo weekend in Cina si sta lavorando senza sosta e i piloti – oltre a provare a cercare di fare risultato – tenteranno anche di guadagnare posizioni in chiave mercato. Dopo il rinnovo di Fernando Alonso con l’Aston Martin due delle posizioni più attenzionate sono quelle di Carlos Sainz e Sergio Perez.

Il pilota della Ferrari verrà sostituito il prossimo anno da Lewis Hamilton ed è ancora in cerca di un team, meglio ancora se competitivo per la vittoria. Diversa è la situazione di Perez, la Red Bull ancora deve decidere se confermarlo o meno e tutto è strettamente legato ai risultati. Curiosamente il loro destino è legato in quanto Sainz è uno dei principali candidati a sostituire Perez (nel caso) nella scuderia austriaca. Insomma è solo l’inizio della stagione, ma il mercato piloti è più acceso che mai.

Formula Uno, Perez chiarisce tutto: le parole sul mercato

Perez finora non si era mai sbilanciato in chiave mercato, ma anche il pilota messicano comincia a essere stufo di una situazione che lo vede costantemente in bilico. Nella conferenza stampa a margine del weekend del Gran Premio della Cina l’esperto pilota ha rilasciato interessanti dichiarazioni e queste, nelle ultime ore, stanno facendo molto discutere.

Perez difatti ha chiarito: “Se sono ottimista? Beh si, lo sono. Stiamo insieme ormai da qualche anno e credo che possiamo avere una conversazione piuttosto veloce per sapere in che direzione andare. Tutti vogliono continuare quindi mi aspetto che sia una questione di tempo”.

Insomma Perez ignora le voci di mercato e parla quasi sicuro di un posto che in realtà non lo vede cosi certo. il pilota ha poi proseguito: “Ogni settimana il contendente al mio sedile cambia. Le cose si stanno muovendo velocemente e al momento è cosi che va questo gioco”.

Ovviamente tutto è legato ai risultati e solo in pista Perez può guadagnarsi la riconferma, Verstappen è sempre più il dominatore nel circuito, ma il compagno di squadra non deve sfigurare. Per questo Sergio è chiamato a reagire.