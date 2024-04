Tutte concentrate in 6 punti: mancano 6 turni alla fine del campionato e la lotta salvezza in Serie A è agli sgoccioli. Ieri ha preso il via la 33a giornata del massimo campionato italiano con un match delicatissimo: alle 20.45 il Cagliari di Ranieri ha pareggiato contro la Juventus, mettendo in evidenza tutte le difficoltà della formazione guidata da Max Allegri.

L’Empoli di Davide Nicola, attualmente quartultimo in classifica, a pari punti con Verona e Udinese, cercherà di sfruttare il fattore casa contro un Napoli che nell’ultimo turno ha sofferto contro il Frosinone. In serata, domani, scaligeri e bianconeri si sfideranno al Bentegodi: un match chiave per le squadre di Baroni e Cioffi, desiderose di abbandonare i bassifondi della classifica.

Alle 12.30, domenica Lecce e Sassuolo daranno il via alla domenica di Serie A: giallorossi a quota 32, neroverdi penultimi reduci dal pareggio interno, amaro, contro il Milan con la squadra di Ballardini che ha sciupato il doppio vantaggio.

Chiuderà la giornata della lotta salvezza in Serie A la sfida dell’Olimpico Grande Torino tra granata e Frosinone, con la squadra di Di Francesco attualmente terzultima in classifica a quota 27 punti. Sempre più ultima la Salernitana che alle 18 ospiterà all’Arechi la Fiorentina di Italiano reduce dalla conquista della semifinale di Conference League.