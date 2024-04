Milan, stagione al capolinea. Ma c’è ancora un’umiliazione da evitare

La stagione del Milan è ormai arrivata al capolinea. L’ultimo obiettivo, l’Europa League, è sfumato nel peggior modo possibile nella cornice dell’Olimpico, dove una Roma in inferiorità numerica ha comunque surclassato, dal punto di vista fisico e caratteriale, la formazione rossonera. Una vera e propria resa per la squadra di Stefano Pioli, che ha ripetuto la prestazione negativa dell’andata e non ha mai dato l’impressione di poter rientrare in corsa per la qualificazione alle semifinali.

Nelle ultime settimane la panchina di Pioli è tornata più in bilico che mai, la prestazione contro la Roma non ha fatto altro che amplificare le voci su un futuro che ora è sempre più nebuloso. Contro la squadra di Daniele De Rossi non c’è stata la prestazione, una squadra quasi svogliata non ha avuto la forza mentale per rimettere in piedi la partita, e la “resa” al fischio finale sotto lo spicchio dell’Olimpico occupato dai propri tifosi ha dato l’impressione di come questa squadra non abbia più energie. La qualificazione alla prossima Champions League non sembra ormai in dubbio, soprattutto dopo l’ufficialità della quinta squadra italiana in Europa.

Il Milan, però, ora deve prepararsi al derby che ha un significato elevato, non per la classifica: l’Inter potrebbe vincere lo scudetto proprio davanti ai cugini, ed è per questo che i rossoneri non possono permettersi un’altra delusione, un’altra umiliazione che andrebbe a intaccare ancora di più un finale di stagione che non ha rispettato le aspettative. In attesa di programmare il futuro, il Milan ora deve cercare di evitare il peggio.