Serie A, domani altro scontro salvezza: c’è Sassuolo-Lecce

Altro giro, altra corsa, come nelle migliori sceneggiature, la Serie A presenta in questo finale di campionato una serie di scontri diretti: domani è il turno di Sassuolo-Lecce. Una sfida quasi da ultima spiaggia per i neroverdi costretti a vincere per non allontanarsi dalla zona salvezza. I giallorossi, invece, dopo il successo contro l’Empoli hanno il colpo del matchpoint. I salentini, però, grazie al vantaggio acquisito con i 6 punti conquisti nella gestione Gotti possono anche accontentarsi di un pareggio.

Sassuolo, col Lecce serve più attenzione in difesa

Gli emiliani sono reduci da due pareggi inutili e che mettono ancora più paura. I neroverdi hanno subito 5 gol da Salernitana e Milan e hanno sprecato due doppi vantaggi. La squadra emiliana è lontana parente delle formazioni solide che Ballardini metteva in campo nelle scorse stagioni con l’obiettivo di salvarsi. Urge una squadra molto più attenta in fase difensiva. Anche perché non c’è spazio per altri risultati che non siano la vittoria. Un pareggio sarebbe totalmente inutile nella situazione dei neroverdi, penultimi a -2 dal Verona.

Serve un cambio di rotta da parte del Sassuolo che contro il Lecce avrà vita durissima. I giallorossi sono forse l’avversario peggiore in questo momento. L’organizzazione di possesso e soprattutto di non possesso del Lecce, oggi, sembra di tutt’altro livello.

Lecce, matchpoint salvezza

La squadra di Luca Gotti ha l’occasione irripetibile di chiudere o quasi il discorso salvezza. Un successo allontanerebbe il Sassuolo e forse anche il Frosinone, penultimo e terzultimo . A prescindere dai risultati, vincere due scontri salvezza su due, sarebbe fondamentale per l’umore. Già la vittoria casalinga contro l’Empoli ha dato grande carica e in casa Lecce si arriverà alla sfida col Sassuolo molto serenamente.

Gotti & co. devono evitare ogni tipo di relax in una partita che può far vivere un Finale di stagione sereno. Se tutto andrà per il meglio, il Lecce potrà programmare con tranquillità la prossima stagione.