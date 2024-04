Super affare Ferrari-Red Bull: “Stiamo parlando con lui”

Rivelazione pazzesca in casa Ferrari, ecco il grande affare con la Red Bull: arriva l’annuncio che spiazza i tifosi

In questo primo stralcio di stagione, la più lunga della storia della Formula 1, il trend è lo stesso degli ultimi anni. La Red Bull rimane il team da battere mentre la Ferrari sta lentamente ma costantemente avvicinandosi alla Scuderia di Milton Keynes.

Carlos Sainz è stato protagonista dell’unico GP nel quale Max Verstappen, ritiratosi prematuramente, non è riuscito a vincere. La doppietta della ‘Rossa’ in Australia ha regalato un dolce risveglio ai tifosi del Cavallino Rampante che si stanno godendo il pilota spagnolo, mai così veloce in pista. Una forma eccezionale quella del 29enne di Madrid che, tuttavia, tra meno di un anno dirà addio.

La Ferrari ha deciso di puntare forte su Lewis Hamilton per il 2025, anno nel quale affiancherà Leclerc a Maranello. E Sainz? Il talento iberico rimane al centro di parecchi rumors di mercato. In tal senso, al portale austriaco ‘Kleine Zeitung‘ ha parlato Helmut Marko, consulente e personaggio di grande importanza in casa Red Bull.

Nelle parole di Marko vi è la quasi certezza di quello che sarà il futuro di uno dei piloti più veloci ed affidabili in pista in questo momento: proprio Carlos Sainz.

Red Bull-Sainz, l’annuncio spiazza tutti

Si è parlato a lungo – ed accade tutt’ora, in realtà – della possibilità che il 29enne di Madrid l’anno prossimo possa guidare una Red Bull prendendo il posto di Sergio Perez, in scadenza con la Scuderia di Milton Keynes.

Una possibilità che però Marko sembra allontanare pur ammettendo il forte interesse per il pilota della Ferrari, l’unico quest’anno che è stato in grado fino a questo momento di mettersi davanti al tre volte campione del mondo Max Verstappen.

“Stiamo parlando con lui che sta vivendo la sua migliore stagione in Formula 1. Ma ha un’offerta davvero molto vantaggiosa da parte di Audi che non possiamo né eguagliare né pensare di battere”.

La rivelazione di Marko sembra, almeno sulla carta, togliere dalla corsa per la firma di Sainz in vista del 2025 proprio la Red Bull. La casa degli Anelli, a detta di Marko, pare essere in grosso vantaggio.

“Noi lo conosciamo dai tempi della Toro Rosso dove già correva al fianco di Max. Gli ha fatto male quando abbia appoggiato, in Red Bull, Max e non lui”. A questo punto la situazione per la prossima stagione pare sempre più chiara.

Con Kimi Antonelli vicino ala Mercedes per il post Hamilton e Sergio Perez, che sta trattando il rinnovo con la Scuderia di Milton Keynes, pronto a rimanere dov’è: per Sainz, il futuro, sarà molto probabilmente all’Audi. Garantisce Marko.