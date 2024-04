Genoa–Lazio e Cagliari–Juventus hanno aperto il venerdì di Serie A: alla formazione di Igor Tudor è bastato un gol di Luis Alberto nel secondo tempo per superare il Grifone, mentre la squadra di Massimiliano Allegri è stata aiutata da un autogol di Dossena per strappare un punto Champions all’Unipol Domus.

Lazio e Juventus proiettate alla semifinale di ritorno di Coppa Italia: si ripartirà dal 2-0 dell’Allianz Arena e dai gol di Chiesa e Vlahovic. Un match importante per biancocelesti e bianconeri per dare un senso ad una stagione che si è complicata negli ultimi mesi.

Per i capitolini una discreta annata che si è resa difficile dopo le dimissioni di Maurizio Sarri e con una squadra che non riusciva a seguire più il tecnico toscano. Dall’altro lato, la Vecchia Signora, partita alla grande, con un girone d’andata impeccabile, è finita in un vortice buio, dopo la sconfitta nel derby d’Italia, che ha praticamente messo fine al sogno Scudetto di una Juventus che non è riuscita più a fare punti.

L’obiettivo di Tudor è quello di riportare la Lazio in Europa, dopo la qualificazione in Champions dello scorso anno: la formazione biancoceleste è attualmente sesta in classifica e, l’eventuale approdo in finale di Coppa, aumenterebbe i sogni europei del club del presidente Lotito. Il piano di Allegri, invece, è quello di raggiungere la massima competizione europea, con il sogno Coppa Italia in testa, che vorrebbe dire, in caso di vittoria, riportare un trofeo in bacheca che manca a Torino da 3 anni.