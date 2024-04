ESCLUSIVA SI Pedullà: “Udinese-Cioffi, fiducia di facciata. La situazione”

Federico Balzaretti, direttore sportivo dell’Udinese, ieri ha confermato Cioffi sulla panchina friulana, ma in realtà la fiducia della proprietà è finita da almeno un paio di settimane. E la decisione potrebbe essere quella di sollevarlo dall’incarico ancor prima del recupero dei minuti che mancano giovedì contro la Roma. Le valutazioni sono state fatte anche in relazione al feeling all’interno dello spogliatoio, se Cioffi restasse sarebbe senza la completa fiducia. Quindi l’Udinese può cambiare a prescindere dalle parole di Balzaretti: nella notte sono stati valutati alcuni nomi, a partire da quello di Leonardo Semplici (seguito e apprezzato da tempo dal club friulano), con riflessioni su Marco Giampaolo (fin qui non contattato) e anche su Giampiero Pinzi (ex bandiera del club, che sta completando il Master per poter allenare in A e in B).