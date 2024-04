Formula 1 sconvolta: “Una storia con Alonso”

Fernando Alonso sarebbe al centro di una clamorosa indiscrezione per una storia che lo riguarderebbe molto da vicino: sono tutti rimasti a bocca aperta

Il pilota di Oviedo ha ancora molta voglia di dire la sua in Formula 1 e non è escluso che possa proseguire la propria carriera anche nei prossimi anni. A quasi 43 anni ci sono della grandi novità anche per quanto concerne la sua vita privata.

La parola fine sulla sua lunghissima carriera non è stata ancora scritta e anzi c’è chi giura che il sodalizio con l’Aston Martin possa proseguire ancora a lungo. Fernando Alonso ha tantissima voglia di competere, anche a 42 anni suonati e non si tira mai indietro di fronte alle nuove sfide. Addirittura si era parlato di una sua possibile candidatura in chiave Red Bull come possibile sostituto di Max Verstappen, dato in partenza dopo il caso Horner. Per ora non se n’è fatto nulla e probabilmente rimarrà solo un sogno.

Un sogno deve essere stato anche il flirt presunto che il campione spagnolo ha avuto con una delle cantanti più famose e apprezzate del pianeta. Stiamo parlando di Taylor Swift, accostata qualche tempo fa al pilota asturiano. La loro conoscenza sembra risalire allo scorso anno, con esattezza ad aprile 2023, quando i due si sarebbero incontrati ripetutamente dopo la fine delle rispettive storie.

Fernando Alonso e Taylor Swift, il riferimento è fin troppo chiaro: clamorosa love story

Il 2023 ha segnato la fine del rapporto tra Alonso e Andrea Schlager, giornalista austriaca che segue la Formula 1 e per Taylor Swift, che ha interrotto il rapporto con Joe Alwyin. Secondo le voci provenienti dai social i due avrebbero avuto una bella storia d’amore, in un certo senso anche alimentata con dei post sospetti su Instagram.

I giornali di gossip, soprattutto americani, hanno calcato parecchio la mano a riguardo, arrivando ad ipotizzare molte cose. Poi la musicista ha iniziato una relazione con Travis Kelce, giocatore di football dei Kansas City, fresco vincitore dell’ultimo Super Bowl. Da lì in poi le voci su Alonso si sono affievolite ma ora sembra esserci un riferimento diretto a lui nell’ultimo album della Swift.

All’interno di una canzone di “The Tortured Poets Department: The Anthology”, c’è un chiaro messaggio rivolto proprio al pilota asturiano: “Piccole chiacchierate, grandi passeggiate, comportatevi come se non vi importasse quello che avete fatto. Sono un’Aston Martin che hai guidato dritto nel fosso, poi sei corso e ti sei nascosto”. Più chiaro di così…

