Inter, domani può essere il giorno magico: la ricetta di Inzaghi

Intensità e dinamismo. L’Inter di Simone Inzaghi si avvicina al derby di Milano al massimo dell’entusiasmo. Il tecnico piacentino ha già scelto per 10/11 la formazione che sfiderà la truppa di Pioli. Matteo Darmian e Denzel Dumfries si giocheranno l’ultima maglia libera. Per il resto super-confermata la formazione dei titolarissimi: Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa. Davanti è pronta a scatenarsi la coppia Thuram-Lautaro. Gli ingredienti sono i soliti: aggressività e ritmo.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.