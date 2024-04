Rivelata la passione nascosta di Jannik Sinner, l’uomo del momento dello sport italiano l’ha voluta a tutti i costi! Fan senza parole

Jannik Sinner è sicuramente l’uomo del momento per lo sport italiano, avendo portato il tennis a vette di interesse mai viste prima. L’Italia è finalmente protagonista ad altissimi livelli anche in questo ambito, e l’altoatesino attualmente è più popolare di tanti altri sportivi azzurri.

Quello che colpisce del giovane fenomeno è anche la sua umiltà, l’essere un campione fuori dagli schemi, quasi inusuale a questi livelli. Dietro al tennista c’è un ragazzo come tanti, con sani principi e ricchi valori, grazie a ciò che gli hanno trasferito i genitori. Non gli piace essere sotto la luce dei riflettori. Basti pensare al rifiuto di partecipare al Festival di Sanremo oppure la ritrosia ad apparire in tv come dimostrato da “Le Iene”. Non ama andare a feste private: dopo la vittoria degli Australian Open ha preferito una cena in un ristorante con le persone più care, familiari e amici stretti per festeggiare.

Rivelata la passione nascosta di Sinner, l’ha voluta a tutti i costi!

Un campione da zero eccessi, e questo suo low-profile non poteva che confermarsi anche nella scelta della sua automobile! Singolare quella che ha deciso di regalarsi ed è presente nel suo garage.

Naturalmente le auto piacciono molto al tennista, è una delle sue passioni nascoste che già in passato era emersa. Da sempre le quattro ruote sono una sua grande passione. Quale auto possiede il classe 2001? Una “semplice” Audi RS6 Legacy Edition 1 of 200 ABT, macchina da 760 cavalli. Ovviamente si tratta sempre di un auto che non tutti possono concedersi, dal valore di 300mila euro e “proibita” alle persone comuni. Ma considerando le macchine che altri campioni dello sport possiedono, è sicuramente una scelta che conferma ancora una volta l’essere un atleta dal ‘profilo basso’.

Intanto, la sua passione per le auto, recentemente è stata confermata dalla sua decisione di accettare senza troppi problemi di fare da testimonial della Stelvio Q4, un auto della Alfa Romeo, un marchio che all’altoatesino è sempre piaciuto. Si tratta sicuramente di una macchina molto più potente di quella che possiede in garage, se si pensa che per l’accelerazione 0-100 km va da 3,8 a 8,8 secondi. Si tratta del primo crossover SUV di segmento D della Alfa Romeo. Ha un bagagliaio che offre una capacità massima di 525 litri che diventano 1600 con sedili reclinati. Un vero e proprio gioiello.