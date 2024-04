Nuovo team per Verstappen: “Approvato il suo stipendio”

Clamorosa indiscrezione sul futuro di Max Verstappen: paddock in subbuglio, appassionati sconvolti. Ecco cosa sta succedendo

La stagione 2024 di Formula 1 è ormai entrata nel vivo e, come normale che sia, a prendersi la scena sono principalmente le vicende di pista. Negli ultimi tempi, tuttavia, ha cominciato a girare una voce di mercato che ha generato grande fermento tra gli appassionati, ma soprattutto tra gli addetti ai lavori all’interno del paddock. La voce in questione riguarda il futuro di Max Verstappen e rientra nel novero di quelle davvero clamorose.

Come noto, la Mercedes saluterà Lewis Hamilton al termine della stagione ed è dunque alla ricerca di un degno sostituto del britannico sette volte iridato. Ovviamente, il primo obiettivo del team principal Toto Wolff è proprio Verstappen che, complice i recenti dissidi a Milton Keynes (vedi caso Horner), sembrerebbe meno convinto di voler proseguire la sua carriera tra le fila della Red Bull.

Certo, l’affare è di difficile realizzazione, considerata l’enorme portata. Ma difficile, non vuol dire impossibile. E non è da escludersi che in futuro possa addirittura arrivare la fumata bianca.

Verstappen-Mercedes, prende quota il colpaccio: la mossa di Toto Wolff

In tal senso è arrivata dalla Germania un’indiscrezione che vorrebbe la trattativa in procinto di evolversi. Merito di una mossa avanzata da Toto Wolff, il quale intravede probabilmente margini di manovra e vorrebbe velocizzare i tempi.

Stando infatti a quanto riporta l’autorevole testata ‘Auto Motor Und Sport’, il team Principal delle frecce d’argento avrebbe deciso di sferrare l’assalto a Verstappen chiedendo ai vertici della Mercedes un sacrificio importante sotto l’aspetto economico. Si parla di cifre anche superiori a quelle che attualmente percepisce Hamilton e che potrebbero far vacillare l’olandese, ritenuto l’uomo giusto per rilanciare il progetto delle Frecce d’Argento dopo le recenti delusioni. I colleghi tedeschi riferiscono inoltre che i vertici della compagine di Brackley avrebbero dato il loro via libera al manager austriaco, il quale adesso sarebbe impegnato nei colloqui con l’entourage del pilota.

Una notizia che già ha fatto il giro del mondo, lasciando senza parole gli appassionati di Formula 1 e coloro che il mondo della Formula 1 lo frequentano attivamente. Dovesse andare in porto, l’operazione avrebbe un peso sicuramente maggiore rispetto a quella che porterà Hamilton ad indossare la tuta rossa del Cavallino. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi nelle prossime settimane,