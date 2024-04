Ultim’ora Michael Schumacher, cambia tutto: fan sconvolti

L’ultima notizia che riguarda Michael Schumacher non può che mandare in estasi i suoi numerosissimi tifosi e creare una grande attesa

Il sette volte campione del mondo è ancora presente sulla livrea di molte scuderie di Formula 1 con l’hashtag #keepfightingmichael che testimonia come il suo universo non l’abbia dimenticato, nonostante 10 anni di sofferenza.

Avere notizie di prima mano sui Michael Schumacher è sempre piuttosto complicato, visto il grandissimo riserbo che sta mantenendo la famiglia a riguardo. Il pilota tedesco vive nella sua casa sul lago di Ginevra con tutta l’assistenza necessaria per renderlo il più sereno possibile e in grado di comunicare con i suoi familiari, pur non avendo l’uso della parola. Le ricostruzioni fatte da chi ha avuto modo di visitarlo sono un modo per capire il tipo di percorso che il sette volte iridato ha dovuto compiere negli ultimi 10 anni.

All’interno del mondo della Formula 1 nessuno può dimenticare le imprese che il Kaiser ha compiuto e i clamorosi record che è riuscito a stabilire. Al momento assieme ad Hamilton è il più titolato e l’inglese proverà a batterlo proprio approdando in Ferrari, dove lui ha scritto la storia. Chi potrà provare a scrivere la storia con il suo nome saranno anche i giocatori del nuovo videogame che riguarda il Circus e che è in uscita il prossimo mese. Stiamo parlando ovviamente di F1 24 della EA Sports.

Michael Schumacher, il nuovo videogame sulla Formula 1 lo vede protagonista: ci saranno grandi novità per la modalità Icons

Il videogioco ufficiale del Campionato del mondo FIA di Formula 1 2024 arriverà su PlayStation 4 e PlayStation 5 il 31 maggio prossimo. Grandissima attesa per capire quali saranno le novità e le modalità di gioco e per provare alcuni particolari non presenti nelle precedenti versioni.

Una di queste riguarda proprio Michael Schumacher e le altre leggende che hanno scritto la storia del Motorsport. Si, perché è stato annunciato che oltre alle nuove modalità carriera in F1 e F2, ci sarà anche la variante Icons, con cui poter scegliere i grandi del passato. Mettersi alla guida della Ferrari di Schumi diventerà quindi un must a cui i puristi non potranno rinunciare, così come la McLaren di Ayrton Senna.

Inoltre sono state introdotte due nuove icone per chi possiede la Champions Edition di F1 24: James Hunt e Juan Pablo Montoya, due idoli assoluti. Non resta che prenotare il proprio videogame e attenderne l’uscita ufficiale tra circa un mese.

Angelo Papi