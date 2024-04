Zhang: “Voci sul mio futuro non vere. Inzaghi? Un dono averlo come allenatore”

Dopo un lungo silenzio, torna a parlare Steven Zhang, presidente dell’Inter, ai microfoni di Sky dal GP di Cina.

Ma c’è un altro grande evento che attende domani, il derby di Milano…

“Devo dire che quest’anno sono molto fiero di tutti i membri della squadra e come presidente non potrei essere più soddisfatto. Sappiamo cosa vogliamo, la mentalità vincente non è mai stata così alta”.

Sappiamo che è in arrivo un nuovo partner, ma continuano anche le voci per una possibile cessione del club: cosa ci può dire?

“Credo che, negli ultimi 7 anni, ogni giorno ci sono state voci. Ma il fatto che siamo vicini al settimo trofeo, la seconda stella per il club, è qualcosa che aggiunge tanto al lascito dell’Inter. Posso dire che continueremo a lottare e a vincere. Nessuna di queste voci è vera. Finché sarò il presidente, continueremo a puntare al massimo”.

Lei è un grande appassionato di Formula 1: qual è l’emozione di essere qui?

“Siamo tutti contenti che la F1 sia tornata in Cina, è un evento importantissimo. Qui c’è tanta energia e tanta cultura”.

Cosa ci può dire sul futuro di Lautaro e Inzaghi?

“Lautaro l’abbiamo visto crescere, è diventato un vincete. E per me Inzaghi, come ho già detto, è un dono. Poter lavorare con un allenatore come Inzaghi, da presidente, dà calma e fiducia, Nessun dubbio: continueremo insieme”.