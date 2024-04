Bufera su Hamilton: lo hanno visto tutti

Non passa inosservato il gesto del sette volte iridato in forza alla Mercedes: tifosi scatenati per quanto accaduto

Che uno come Lewis Hamilton abbia la testa proiettata già al prossimo anno, non è un dato da dimenticare, ma un qualcosa da tenere a mente e forse è questo il motivo del suo scarso rendimento sin qui in Mercedes, causato anche da una vettura non proprio all’altezza delle aspettative.

L’inglese già si sente un ferrarista e questo manda su tutte le furie uno come Toto Wolff che Hamilton lo conosce a menadito avendolo cresciuto sin dai suoi primi passi in F1. Questi sono i fatti, poi la pista ci dirà se in questo Mondiale 2024 l’inglese cercherà di dire la sua in maniera concreta o al contrario fallirà definitivamente, dando uno schiaffo clamoroso anche all’immagine delle Frecce d’argento. Nel frattempo, tra errori banali e un rendimento inferiore a quello del compagno George Russell (il che è tutto un dire), Lewis fa parlare sempre di sé.

Hamilton sbaglia, reazione di Toto Wolff diventa virale

Vederlo annaspare nelle retrovie con la sua Mercedes fa un certo effetto e i tifosi della Ferrari si mangiano le mani al solo pensiero che prima o poi Sir Lewis diventerà compagno di Scuderia di Charles Leclerc. Il timore che il colpo della Scuderia rossa sia in larga parte marketing e pubblicità è fondato, malgrado uno come Lewis cercherà di sfruttare al meglio l’opportunità di sedere su un sedile desideroso di tornare ai vertici.

Intanto però di errori ne sta commettendo numerosi e le giustificazioni non reggono più, agli occhi sia dei tifosi della Ferrari che di quelli della Mercedes (che si stanno, forse, rendendo conto della fase sempre più discendente dell’inglese). E in tutto questo il team prinpal Toto Wolff diventa protagonista suo malgrado.

Durante le qualifiche per il Gran premio di Shanghai il pilota britannico ha sbagliato clamorosamente a prendere le misure della curva 14, una curva cruciale della pista, gettando al vento l’opportunità di ottenere un tempo valido per rientrare quantomeno nella top 10. Invece quell’errore ha compromesso tutto, con Hamilton che è stato eliminato in Q1.

La reazione di Wolff all’errore dell’inglese ha fatto il giro del web: occhi rivolti al cielo, sguardo che definire deludente è un eufemismo. Per il team principal tutto questo è assurdo, anche perché uno come Hamilton non può affatto permettersi errori di lettura così banali.