È da non credere, Sinner KO; è successo davvero

Il tennista italiano Jannik Sinner è uno dei principali protagonisti del circuito. C’è da registrare una brutta notizia.

Il 2024 è da considerare come l’anno della svolta per il tennista italiano Jannik Sinner. Già nel finale del 2023 il campione azzurro aveva mostrato a tutti un grande livello, ma negli ultimi mesi ha visto la sua definitiva consacrazione. Diversi tornei vinti, la seconda posizione nel ranking e soprattutto il primo Slam, la vittoria degli Australian Open a inizio stagione.

Sinner, parliamoci chiaramente, è attualmente l’uomo da battere nel circuito. Sulla terra non è il più forte, ma anche a Monte-Carlo ha evidenziato la sua crescita su questa superficie e – con il forfait di Djokovic a Madrid – Jannik ha il destino nelle sue mani. Con un buon torneo nella capitale iberica Sinner avvicinerà di molto il primato nel ranking, l’azzurro può diventare il primo italiano a diventare numero uno della storia.

D’altronde l’altoatesino già domina la Race: è nettamente avanti a tutti gli altri e nei tornei disputati quest’anno le ha vinte quasi tutte. Solo due sconfitte, quella contro il grande rivale Alcaraz ad Indian Wells e quella invece, recente, a Monte-Carlo, la discussa sfida contro il greco Tsitsipas. In quell’occasione un errore arbitrale ha penalizzato di molto l’azzurro e alla fine Sinner ha perso, davanti anche ai crampi.

Tsitsipas poi ha vinto il torneo, battendo in finale il norvegese Ruud nel torneo monegasco. Tsitsipas-Ruud è stata anche la finale di Barcellona, ha testimoniato un grande momento per entrambi e il norvegese ha superato Jannik Sinner, il dato ha fatto molto discutere.

Jannik Sinner sorpassato, ora è Ruud al primo posto

Con gli ultimi ottimi tornei a Monte-Carlo e Barcellona Ruud ha superato Sinner ed è diventato il tennista con più vittorie nel 2024. Sinner è a quota 25 vittorie e 2 sconfitte in questo 2024, Ruud è già a quota 28 e può ancora migliorare questo dato. C’è da dire un dato molto importante e ovvero che Ruud ha disputato molti più tornei rispetto all’azzurro, più scrupoloso nell’organizzare il suo calendario.

Ruud invece è sceso in campo praticamente in ogni torneo e anche questo (probabilmente soprattutto questo) ha inciso su questo risultato. Ruud supera Sinner, ora il norvegese è il tennista con più vittorie in questo 2024. Il talento nordico ha vinto diversi tornei in carriera, ma non ha mai vinto un grande torneo, cedendo quasi sempre in finali del Grande Slam o tornei 1000. Casper è chiamato al riscatto.