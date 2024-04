Fiorentina, a Bergamo per fare la storia

Dopo il fondamentale successo di Salerno che ha rialzato il morale in casa Fiorentina anche in Serie A. La viola è pronta ora ad affrontare l’ostica trasferta di Bergamo in Coppa Italia.

Fiorentina, dopo Salerno c’è Bergamo

La Fiorentina riparte dal minimo vantaggio dell’andata targato Rolando Mandragora una rete che permette alla Fiorentina di partire avanti ma che non lascia tranquillo Vincenzo Italiano conscio della grande forza della Dea tornata al successo in Serie A nell’ultimo turno. Una gara da affrontare molto probabilmente con diversi top non al meglio Beltran e Bonaventura sono al momento al rischio presenza mentre Belotti dovrebbe recuperare. Nessun problema invece per Nico Gonzalez out solo precauzionalmente nella vittoria di Salerno. Da capire poi la situazione intorno a Mbala Nzola out per problemi personali nelle ultime due gare. Una Fiorentina che quindi potrebbe dover fare anche a Bergamo di necessità virtù con Kouame pronto ad un ulteriore sforzo con il centravanti ivoriano che dopo aver deciso la sfida di campionato ed essere tornato al gol contro la salernitana vuole dare continuità anche in Coppa Italia….

Italiano dopo la Salernitana

Dopo la vittoria contro la Salernitana, Vincenzo Italiano ha parlato così: “Ci tengo a sottolineare che non abbiamo dato priorità a un obiettivo piuttosto che un altro. È ovvio che la testa va a Bergamo e sappiamo che ci sarà un ambiente carico e caldissimo. Tuttavia vi posso assicurare che oggi sono rimasti a casa calciatori che davvero non erano in grado di scendere in campo. Proprio per questo voglio ringraziare un elemento come Barak che ha agito da prima punta, ha fatto stancare la difesa della Salernitana favorendo l’ingresso al massimo di Kouame“.