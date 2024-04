Inter, Lautaro: “Dedico lo Scudetto alla mia famiglia e ai miei compagni”

Al termine della gara contro il Milan, vinta 2-1 dall’Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn, Lautaro Martinez, capitano nerazzurro. Ecco le sue parole: “E’ un sogno abbiamo lavorato tanto, ci meritavamo questo successo. Dedico questa vittoria alla mia famiglia e ai miei compagni, nel calcio si può vincere e perdere ma questo vale il doppio“. Lo scudetto al Derby?: “Ci trovavamo in una situazione mai capitata, dovevamo riuscire a vincere, questo scudetto vale di più è il primo da capitano, portare al successo questa società e questi compagni è incredibile“. Sui tifosi: “I nostri tifosi spingono sempre, tutto questo è per loro e per tutti noi. Dobbiamo continuare così con Inzaghi è stato tutto bellissimo, da quando sono qui ho vinto tanti titoli. Dobbiamo continuare così, spero di rinnovare presto, oggi voglio godermi la vittoria, lo scudetto, devo trovare l’accordo con la società per il rinnovo. E’ dal Giappone che lavoriamo per questo. Adesso siamo nella storia di questo grande club“.